Горнолыжный сезон в Сочи будет длиться дольше обычного

Обильные снегопады стали причиной более раннего начала горнолыжного сезона на курортах Сочи. Сдвинется и срок его окончания, рассказал Роман Вильфанд.

На радость любителям горных лыж сезон катания в Сочи в 2024 году закончится позднее, чем обычно. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он напомнил, что ранее в Сочи выпало очень большое количество снега, так что на склонах гор на курортах образовался снежный покров. Благодаря снежной погоде, указал синоптик, горнолыжный сезон стартует гораздо раньше, чем в прежние годы, когда кататься можно было, как правило, в лучшем случае с середины января, пишет ТАСС.

"Конечно, это отразится и на его продолжительности, так как выпавший снег долго будет таять"

– Роман Вильфанд

Ученый подчеркнул, что на данный момент снег есть уже даже в расположенной невысоко (540 м) Красной Поляне.

"Лыжная трасса заканчивается на высоте 900 м над уровнем моря. Конечно, там снега совсем достаточно"

– синоптик

Напомним, самые знаменитые горнолыжные курорты Сочи – это Роза Хутор и Красная Поляна. Первый из них отличает прекрасно развитая горнолыжная инфраструктура: здесь созданы множество самых разнообразных трасс, так что Розу Хутор обычно выбирают любители активного отдыха. Красная Поляна считается самым роскошным горнолыжным курортом в России. Она больше подойдет для туристов, предпочитающих спокойный отдых в горах, например, прогулки. Хотя покататься на лыжах там, конечно, тоже можно.