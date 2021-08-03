Стало известно, как избежать тромбозов после COVID-19

Пациентам с коронавирусом для избежания тромбозов назначают антикоагулянты, но тромбы могут грозить и тем, кто перенес коронавирус бессимптомно, сообщил главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

Тромбозы – одно из самых серьезных и довольно частых (20-30%) осложнений после коронавируса, добавил медик.

Врачи назначают пациентам препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. "Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность", - написал Вечорко в своем Telegram-канале.

Здоровье необходимо контролировать в течение месяца после выздоровления. "Контролировать состояние здоровья необходимо и тем, кто перенес ковид в легкой форме, даже если пациент был здоров и не жаловался на самочувствие. Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели", - порекомендовал врач.

Также предотвратить сгущение крови можно, если пить много воды, особенно это важно в жаркую погоду.