РЖД поможет с развитием железной дороги в Дагестане

Руководство "РЖД" выделит 3 млрд рублей на развитие железнодорожной сети Дагестана в 2021-2022 году, сообщил глава Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин.

"Инвестиционная программа в Дагестане в 2021 году составляет порядка 1,4 млрд рублей, в 2022 году - 1,5 млрд рублей", - приводит слова Задорина "Интерфакс".

В свою очередь, врио главы региона Сергей Меликов назвал вопрос реконструкции железнодорожного вокзала Махачкалы одним из самых важных.

"Построенное почти 50 лет назад здание уже в полной мере не соответствует требованиям текущего момента", - сказал Меликов.

Глава Дагестана также подчеркнул важность строительства новой станции "Самур II" с пунктом пропуска через границу между Россией и Азербайджаном, которая, по его словам, должна стать "важным элементом развития логистического потенциала всего региона".