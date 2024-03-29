В Сочи полностью восстановили движение поездов

Движение поездов на маршруте Дагомыс-Сочи полностью возобновлено после того, как на железную дорогу накануне вечером обрушился грунт и бетонные конструкции.

Железнодорожное движение между Дагомысом и Сочи восстановлено в обоих направлениях. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Ранее на этом участке из-за повреждения железнодорожного полотна было запущено реверсивное движение.

Для ликвидации последствий были привлечены 75 специалистов и специальная техника.

В короткие сроки, рабочим удалось расчистить дорогу и запустить движение поездов.

Ранее сообщалось, что на маршруте Дагомыс-Сочи из-за повреждения на коммунальных объектах на железную дорогу вынесло большое количество земли и бетона, что привело к повреждению дорожного полотна.

