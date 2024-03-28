Поезда в Сочи пошли по одному пути

Железнодорожные службы СКЖД оперативно справились с последствиями коммунальной аварии, которая привела к сбою в движении поездов на участке Сочи – Дагомыс: аварийный участок частично очистили от выноса грунта и пустили составы по одному пути.

Дорожные службы частично восстановили движение поездов на участке Сочи - Дагомыс – им удалось оперативно расчистить часть путей от последствий коммунальной аварии, после которой на рельсы вынесло около 70 кубометров грунта, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).

"В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов"

- СКЖД

После коммунальной аварии на опорную стену и железнодорожные пути накануне поздним вечером попал большой объем грунта и бетонных конструкций, что повредило 20 м ограждения и опоры контактной сети на этом участке, передает РИА Новости.

Сейчас на месте ЧП работает городской оперативный штаб, на месте аварии работают 50 специалистов Сочинской дистанции пути ОАО "РЖД" и шесть единиц спецтехники, работа по расчистке пути и восстановлению контактной сети продолжается.