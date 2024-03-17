Поезда в Сочи опаздывают из-за схода грунта на пути

Одни из путей в Сочи сегодня заблокированы для движения поездов в результате схода грунта. Поезда движутся с измененным графиком в связи с ЧП.

Северо-Кавказская железная дорога в среду информирует о задержке части поездов - на подъезде к Сочи накануне в 23.00 на пути сошел грунт.

"В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов"

– СКЖД

В результате ЧП повреждена подпорная стена, а также опоры контактной сети. Ведутся работы по устранению повреждений и восстановлению работы.

Узнать актуальную информацию о движении поездов можно на сайте РЖД.