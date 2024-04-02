Железнодорожный вокзал Сунжи восстановят для запуска поезда в Баку

Власти Ингушетии совместно с правительством Чечни готовят технико-экономическое обоснование реконструкции железной дороги и восстановления железнодорожного вокзала Сунжи для запуска поезда в Баку.

Уже в нынешнем 2024 году будет готово технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта восстановления железной дороги и вокзала в ингушском городе Сунжа, сообщил сегодня, выступая в местном Заксобрании с отчетом о работе за 2023 год, глава правительства региона Владимир Сластенин.

"Проработан вопрос финансирования мероприятий на разработку технико-экономического обоснования проекта реконструкции железнодорожной линии на участке Слепцовская-Грозный: затраты на разработку ТЭО проекта учтены в инвестиционной программе ОАО "РЖД" на 2024 год в размере 46,7 млн рублей"

- Владимир Сластенин

Финансирование разработки ТЭО будет вестись из бюджетов Ингушетии и Чечни, договоренность об этом уже достигнута. Начало и завершение работ планируется уже в нынешнем 2024 году, отметил ингушский премьер, передает "Интерфакс"

Пока в регионе идет активная работа по восстановлению десятки лет назад работавшей железнодорожной станции Слепцовская и запуску поезда, добавил Владимир Сластенин.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, республики Северного Кавказа планируют через два года запустить железнодорожное сообщение с Азербайджаном - попасть в Баку можно будет из таких городов, как Назрань, Грозный, Махачкала. Однако для этого нужно восстановить железную дорогу в Ингушетии, а также станцию Слепцовская и вокзал в Сунже.