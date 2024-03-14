"Азимут" полетит из Магаса в Сочи

Авиаперевозчик "Азимут" запускает прямые рейсы из столицы Ингушетии в Сочи. Полеты будут еженедельными и совершаться один раз в семь дней.

Между Сочи и Ингушетией будут совершаться прямые перелеты. Полеты будет выполнять авиаперевозчик "Азимут" каждую неделю. Информацию об этом озвучил глава авиагавани Магаса Магомед Цуров.

"Мы рассчитываем, что рейс будет действовать до конца текущего года. Совершаться рейс будет по воскресеньям, прибывает к нам воздушное судно в 10:20, а вылетает обратно в Сочи в 11:20. В летний сезон ожидаем полную загрузку"

- Магомед Цуров

По информации главы авиаузла, также будет запущено воздушное сообщение между республикой и Тюменью. Кроме этого, новые рейсы появятся на маршруте Магас-Санкт-Петербург.

Отмечается, что сохраняются регулярные полеты в Москву и Самару.

«5 апреля, в пятницу, запустим прямой еженедельный авиарейс в Санкт-Петербург. А 7 апреля появится еженедельный авиарейс в Тюмень, к нам самолет будет прибывать в 08:35, а в обратную сторону отправляться в 09:35»

- Магомед Цуров