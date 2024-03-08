В Ингушетии выбрали логотип Магаса

Столица Ингушетии в этом году отмечает юбилей. По этому случаю был объявлен конкурс на логотип, который будут использовать на праздновании Дня города.

В Ингушетии определились с логотипом Магаса, созданным в честь 30-летия города.

"В этом году Магас отмечает 30-летие. В честь юбилея администрацией города был объявлен конкурс на лучший логотип. По результатам голосования определен победитель - житель республики Адам Костоев"

– администрация города

Автор юбилейного логотипа Магаса получит диплом и денежное вознаграждение. Его работа станет символом 30-летия города, логотип будет использоваться на праздничных мероприятиях и сувенирной продукции.