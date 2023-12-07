Северный Кавказ и Баку свяжут поезда

В ближайшие два года планируется восстановить железную дорогу в Ингушетии, поезда будут ходить в столицу Азербайджана.
В Ингушетии многие годы не функционирует железнодорожная станция Слепцовская, планируется восстановить ее и вокзал в Сунже, тогда можно будет запустить поезда в Баку. Дорога пойдет через соседние республики - Чечню, Дагестан, это совместный проект.
"У нас железная дорога от Слепцовской станции до Серноводска, уже есть проект, 40 миллионов рублей выделяет Чеченская республика, 12 миллионов рублей — мы , остальные деньги на эти цели направят РЖД"
– глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Он уточнил, что ожидаемый срок запуска поездов - 2026 год.
"Через два года будет курсировать поезд Назрань-Грозный-Махачкала-Баку. Это точно"
– Калиматов