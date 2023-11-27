Двухэтажных поездов на юг станет больше - РЖД

В РЖД сообщили, что в России вскоре станет курсировать на 16% больше поездов. В том числе, станет больше двухэтажных поездов к Черному морю.

С декабря в России начнет действовать новое расписание поездов дальнего следования на год, согласно которому поездов по стране будет курсировать на 16% больше.

"Это станет возможным за счет увеличения количества пар поездов дальнего следования - 614 пар (+16% к прошлому году), увеличения их составности и назначения новых двухэтажных поездов"

– РЖД

Новое расписание вступит в силу 10 декабря. Сейчас в России двухэтажные поезда есть на 21 маршруте, в новом расписании они поставлены на 23 маршрута, в том числе на популярном южном направлении. Например, такие поезда будут ходить из Москвы в Адлер и на станцию Имеретинский курорт.