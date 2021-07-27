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Байрамов и Зариф провели телефонные переговоры

Байрамов и Зариф провели телефонные переговоры

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Мохаммад Джавад Зарифм провели телефонные переговоры. Об этом проинформировали в пресс-службе МИД Азербайджана.

Уточняется, что главы ведомств обменялись мнениями по некоторым вопросам повестки сотрудничества двух стран. Также стороны обсудили ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что в минувший четверг, 22 июля, Иран официально открыл новый экспортный терминал стоимостью два миллиарда долларов, погрузив 300 тыс баррелей на нефтяной танкер в Оманском заливе.

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Вестник Кавказа

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