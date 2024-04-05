Байрамов поговорил с коллегой из Узбекистана

Глава азербайджанского МИД провел переговоры с узбекским коллегой. Министр прилетел в Узбекистан с рабочим визитом. Стороны обсудили двусторонние отношения.

Руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов встретился с коллегой из Узбекистана Бахтиером Саидовым, передает пресс-служба МИД Азербайджана.

Байрамов прилетел в Узбекистан с рабочим визитом. Он станет почетным гостем второй министерской встречи стратегического диалога между Советом сотрудничества стран Персидского залива и стран Центральной Азии.

В ходе переговоров главы ведомств поговорили о развитии двусторонних отношений на основе этнических, исторических, культурных и религиозных корней. Министры также отметили важность поднятия связей всестороннего стратегического партнерства на более высокий уровень.

Главы внешнеполитических ведомств двух государств обсудили вопросы, которые вытекают из контактов на высшем уровне и осуществляются на постоянной основе.

Помимо этого, министры затронули вопросы, связанные с расширением партнерства в различных сферах: политике, экономике, энергетике, туризме, образовании, сельском хозяйстве, транспорте и т.д.

Кроме того, Байрамов и Саидов заявили о важности диверсификации взаимодействия на основе братства и солидарности в рамках Организации тюркских государств.

Байрамов на встрече подчеркнул, что вклад Узбекистана в возрождение Карабаха азербайджанский народ оценил высоко. Он напомнил о возведении в Физули школы имени Мирзы Улугбека.

В заключение главы МИД обеих стран обсудили двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.