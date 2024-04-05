Глава МИД Азербайджана прибыл в Узбекистан

Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Узбекистан. Он станет участником встречи стратегического диалога между Советом сотрудничества стран Персидского залива и Центральной Азии.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Руководитель азербайджанской дипломатии станет участником второй министерской встречи стратегического диалога между Советом сотрудничества стран Персидского залива и стран Центральной Азии.
Отмечается, что глава азербайджанского внешнеполитического ведомства примет участие в мероприятии в качестве почетного гостя.
Помимо этого, у министра запланирован ряд двухсторонних переговоров.