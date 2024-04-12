Вестник Кавказа

Посол Ирана завершил миссию в Азербайджане

Посол Ирана завершил миссию в Азербайджане
© Фото: МИД Азербайджана
Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави завершил дипломатическую работу в Баку, сегодня его принял глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

В министерстве иностранных дел Азербайджана сегодня состоялся прием – глава внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Ирана Сейида Аббаса Мусави, который завершает дипломатическую миссию в стране, сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи дипломаты оценили уровень нынешних отношений между двумя государствами, основанных на исторических корнях, отметив высокий уровень дружбы и сотрудничества и значительные шаги к развитию отношений в политическом, экономическом, торговом и других направлениях, передает Trend.

Глава МИД Азербайджана отметил развитие азербайджано-иранских связей в региональных и многосторонних рамках, а также эффективную работу региональных форматов и пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности, а посол Ирана поблагодарил его за поддержку во время его дипломатической деятельности, когда были задействованы все возможности для развития двусторонних отношений.

Также дипломаты двух стран обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам.

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