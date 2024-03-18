О мерах по восстановлению дипработы Азербайджана в Иране рассказали в Тегеране

В МИД Ирана рассказали о перспективах возобновления дипломатического присутствия азербайджанской стороны в Исламской Республике. Официальный представитель ведомства прокомментировал ситуацию с развитием сотрудничества Баку и Тегерана.

Говорить о восстановлении дипломатической деятельности Баку в ИРИ уже можно более уверенно – в этом направлении приняты определенные меры, сообщил официальный представитель иранского МИД Насер Канани.

Дипломат напомнил, что ранее президенты Ильхам Алиев и Эбрахим Раиси провели переговоры, которые он охарактеризовал как "хорошие".

"Существует общее мнение, что другие направления сотрудничества, включая экономический рост, политическое и дипломатическое сотрудничество между двумя странами необходимо активизировать"

– Канани

Напомним, в середине марта иранская сторона заявила о том, что скоро будут запущены гидроузлы и плотины "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз. Тогда посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави сообщил, что в церемонии примут участие президенты обеих стран.