Азербайджан включил в списки пункт пропуска в Астаре

Пункт пропуска Юг-Астара на государственной границе Азербайджана и Ирана решением правительства АР включен в список таких пунктов – теперь через него будут осуществляться грузовые перевозки между двумя странами и заработает погранпереход.

Количество пунктов пропуска на государственной границе Азербайджана увеличилось – очередным пунктом на границе двух стран стал Юг-Астара в Астаринском районе страны.

Кабинет министров Азербайджана своим решением включил в список пограничных пунктов пропусков (ППП) на государственной границе страны ППП Юг-Астара (Астаринский район (город Астара) между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, сообщает Trend.

На ППП в районе Астары будет проводиться пограничный контроль граждан, пересекающих границы двух стран, а также осуществляться таможенный и пограничный контроль транспортных средств и грузов, перевозимых в рамках международных автоперевозок между странами.