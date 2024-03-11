Вестник Кавказа

Азербайджан и Иран намерены открыть новую главу в отношениях

Азербайджан и Иран намерены открыть новую главу в отношениях
© Фото: соцсети Сейеда Аббаса Мусави
Власти Азербайджанской Республики и Ирана готовы развивать двусторонние связи и планируют открыть новую главу в отношениях.

Азербайджанская Республика и Исламская Республика Иран готовы создать новую главу в партнерстве двух стран. Об этом на своей странице в соцсети Х рассказал посол ИРИ в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

Он сообщил, что на недавно произошедшей встречи с помощником главы АР Хикметом Гаджиевым, поднимались вопросы, касающиеся действий в регионе и развития отношений двух стран.

"На моей недавней встрече с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым мы рассмотрели последние события в регионе Южного Кавказа и двусторонние отношения между Ираном и Азербайджаном. Мы подчеркнули необходимость открыть новую главу в отношениях между двумя соседями"

- Сейед Аббас Мусави

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