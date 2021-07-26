Азербайджан вводит обязательную вакцинацию и COVID-паспорта

Азербайджан с 1 сентября вводит COVID-паспорта, их будут требовать при входе в рестораны, торговые центры, а также у студентов, следует из решения кабмина страны.

В понедельник кабинет министров Азербайджана изменения в постановление "О мерах в связи с продлением режима особого карантина и снятием некоторых ограничений".

"Граждане старше 18 лет при условии наличия COVID-паспорта могут воспользоваться услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях: в заведениях общественного питания; в отелях; в крупных торговых центрах", - говорится в документе.

Также в постановлении говорится, что COVID-паспорта обязаны иметь все граждане старше 18 лет, обучающиеся в высших или средних специальных учебных заведениях.

"Не менее 80% сотрудников государственных органов, а также ряда нижеуказанных предприятий с первого сентября должны получить первую дозу вакцины от коронавируса, а с первого октября - вторую дозу, либо иметь сертификат о наличии иммунитета к COVID-19", - говорится в сообщении.

Обязательная вакцинация коснется сотрудников медицинских и фармацевтических предприятия, научных и образовательных заведений.