В августе Узбекистан запустит еще один скоростной поезд "Афросиаб"

Уже до конца августа узбекские железнодорожники получат еще один новый скоростной поезд "Афросиаб". 30 июня из порта Бильбао (Испания) в порт Санкт-Петербурга (Россия) прибыли два локомотива и 11 вагонов "Афросиаба", еще четыре вагона были доставлены отдельно на пароме.

Сейчас специалисты "Узбекистон темир йуллари" вместе со своими российскими коллегами ставят этот современный поезд на рельсы, после чего он будет доставлен в страну, - передает Podrobno.uz.

Контракт на поставку двух скоростных поездов "Афросиаб" до конца 2021 года Узбекистан подписал в 2019 году, их общая стоимость оценивалась в 57,5 млн евро. Планируется, что поезда будут ходить по будущему маршруту Ташкент – Бухара – Хива.

Узбекские железнодорожники уже больше восьми лет эксплуатируют поезда и пассажирские вагоны испанской компании Talgo, получившие название в честь древнего городища "Афросиаб". Они обслуживают пассажиров на маршруте Ташкент-Самарканд-Карши и Ташкент-Самарканд-Бухара. В парке "Узбекистон темир йуллари" четыре таких состава.