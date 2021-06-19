На Ставрополье был задержан организатор "групп смерти"

Правоохранители Ставропольского края задержали 19-летнего создателя как называемых "групп смерти". По предварительным данным, он заставил двух подростков погибнуть на железной дороге, информирует СК РФ.

Сообщается, что подозреваемый – житель Ессентуков. Согласно следственным данным, в июне этого года он создал в мессенджере несколько групп, участники которых проходили различные задания, после чего попадали в "психологи кую ловушку".

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве двух подростов, которые, выполняя его задание, погибли на железной дороге в Липецкой области.