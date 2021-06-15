Алексей Маслов: Байден завершает большую антикитайскую операцию США

США в настоящее время продолжают попытки изоляции Китая, одновременно стараясь как-либо нарушить российско-китайское партнерство, чтобы Вашингтону было проще давить на Пекин и Москву – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук, профессор Алексей Маслов.

"Антикитайская политика, начатая при Дональде Трампе, по сути мало изменилась при Джозефе Байдене, команда Байдена сделала ее лишь более гибкой и более продуманной. Если Трамп начал, то Байден сейчас заканчивает большую операцию, связанную с формированием антикитайской коалиции, в какую входят практически все страны НАТО, а также страны, так или иначе поддерживающие американскую внешнеполитическую активность. Речь идет, в целом, об одной и той же политике США в отношение Китая, различающейся разве что только риторикой", - прежде всего указал он.

"При этом Байден более грамотно зажимает Китай по всем позициям. Причины такого отношения понятны: Китай на сегодняшний день является единственным соперником США в плане развития и продвижения технологий, а самое главное – в плане влияния на мир. США из-за китайского подъема стоят перед риском утратить возможность так или иначе регулировать мировые процессы", - обратил внимание Алексей Маслов.

"США стремятся сейчас изолировать не только Китай, но и Россию, хотят подвести их к единому целому и проводить политику против Китая и России единым пакетом. В то же время Вашингтон ищет пути показать Москве, что ей стоит отойти от Пекина, подавая это как уменьшение зависимости России от Китая. Но на самом деле это лишь возвращение США к привычным позициям – к созданию негативного мифа в виде КНР и РФ. Нынешние методы во многом повторяют методы "холодной войны", хотя этот термит и не проговаривается вслух", - сообщил профессор.

Между тем сама американская политика изоляции Китая и России сближают эти страны. "У нас довольно серьезные стратегические, союзнические отношения с Китаем. Мы занимаемся развитием совместных производств, общей макроэкономической зоны, сотрудничества в области безопасности, что создает очень мощный контур защиты. И здесь, по сути дела, если частично США перекрывают для России и для Китая доступ к другим государствам, нам приходится создавать новое собственное пространство, в том числе финансовое, для развития нашего сотрудничества", - пояснил Алексей Маслов.

В ближайшее время, по оценке востоковеда, США будут давить на Китай как политическими, так и экономическими методами. "Во-первых, Китаю стоит ожидать давления по параметрам, связанным с мусульманским меньшинством в Китае, прежде всего с уйгурами, и с нарушением прав человека в Гонконге. Наверняка будут введены меры по запрету поставок в Китай новых технологий из США, а также ограничены поставки из Китая различных продуктов на территорию США и стран НАТО. Как итог, будет нанесен удар по финансовой и торговой системе КНР", - заключил директор Института Дальнего Востока РАН.