Будущий диалог России и США прокомментировал Песков

Пресс-секретарь президента России заявил об открытости Москвы к диалогу с Вашингтоном. По словам Дмитрия Пескова, РФ обладает и соответствующей политической волей, но есть определенный нюанс.

Российская сторона открыта к диалогу с Америкой, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил о заявлениях президента, которые Владимир Путин делал множество раз. Глава государства говорил об открытости к диалогу и об обязательности комплексного обсуждения всех тем.

"Нельзя одни вопросы выдирать из общего контекста, который сейчас доминирует в наших двусторонних отношениях (с США)"

– Песков

Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу и обладает требующейся для этого политической волей.

Напомним, посол РФ в США заявил, что на следующей неделе состоятся контакты между представителями американской администрации и российской стороны. По его словам, они будут посвящены перспективам восстановления отношений между Россией и Штатами. Дипломат назвал событие, ставшее импульсом для организации встречи, – это теракт в Крокусе. Антонов констатировал, что США самостоятельно с терроризмом не справятся, и бороться с ним надо объединив силы, что и планируют стороны.