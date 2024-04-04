РФ и США ведут диалог о неразмещении ядерного оружия в космосе

Российская и американская делегации находятся в постоянном контакте по теме вооружения в космосе, сообщили в МИД РФ. Москва полностью привержена своим обязательствам по мирному космосу.

Россия и Соединенные Штаты обсуждают вопрос неразмещения ядерного оружия в космосе. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Наши делегации на соответствующих международных площадках, и прежде всего в Нью-Йорке, где Вашингтон - Администрация США - продвигает тему обвинений в адрес России, действительно, находятся в контакте и обсуждают этот вопрос" – представитель ведомства

По его словам, РФ выступает за то, чтобы в космическом пространстве не был никаких ударных вооружений.

"Космос используется, конечно, в военных целях, но оружия там, ударных средств, быть не должно"

– замминистра

Он добавил, что РФ выполняет свои обязательства по мирному космосу.