Посол России в Ереване: Штаты рассматривают отношения с Арменией в контексте противостояния с Москвой

Посол России в Ереване сообщил, что США рассматривают отношения с Ереваном в контексте противостояния с Москвой. Он отметил, что это может ухудшить связи стран.
Российский посол в Армении Сергей Копыркин сообщил, что Вашингтон рассматривает отношения с Ереваном в контексте противостояния с Москвой.
"К сожалению, наши отношения становятся объектом более широкого противостояния и это не скрывается теми же США. Они открыто говорят о том, что рассматривают отношения с Арменией именно в контексте противостояния с Россией и с Ираном"
- Сергей Копыркин
Дипломат подчеркнул, что это можно сильно навредить отношениям Москвы и Еревана, если со стороны Армении нет политической воли для отстаивания всего массива двусторонних связей.