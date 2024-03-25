Вестник Кавказа

Посол России в Ереване: Штаты рассматривают отношения с Арменией в контексте противостояния с Москвой

Посол России в Ереване: Штаты рассматривают отношения с Арменией в контексте противостояния с Москвой
© Фото: сайт посольства России в Армении
Посол России в Ереване сообщил, что США рассматривают отношения с Ереваном в контексте противостояния с Москвой. Он отметил, что это может ухудшить связи стран.

Российский посол в Армении Сергей Копыркин сообщил, что Вашингтон рассматривает отношения с Ереваном в контексте противостояния с Москвой.

"К сожалению, наши отношения становятся объектом более широкого противостояния и это не скрывается теми же США. Они открыто говорят о том, что рассматривают отношения с Арменией именно в контексте противостояния с Россией и с Ираном"

- Сергей Копыркин

Дипломат подчеркнул, что это можно сильно навредить отношениям Москвы и Еревана, если со стороны Армении нет политической воли для отстаивания всего массива двусторонних связей.

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