США не готовы к активному диалогу с Россией по терроризму – посол

У американских властей пока нет готовности к активному сотрудничеству с Москвой в деле борьбы с терроризмом, сообщил российский посол в США. По словам Анатолия Антонова, РФ не будет ждать, когда такая готовность у Вашингтона появится, а продолжит антитеррористические усилия самостоятельно.

Готовность властей США к активному сотрудничеству с Россией по борьбе с терроризмом на сегодняшний день отсутствует, сообщил посол в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, Вашингтон заявляет, что спецслужбы продолжат обмениваться информацией по свои каналам, как это происходило и до сих пор.

"Но к активному взаимодействию с Российской Федерацией в борьбе с терроризмом на сегодняшний день эта администрация не готова"

– посол

Он уточнил, что общие усилия были бы ценны в этой сфере, однако Россия не будет, по его выражению, "бегать" за США: степень заинтересованности в сотрудничестве у сторон одинаковая.

Антонов заверил, что сотрудничество со странами, настроенными на взаимовыгодное взаимодействие, будет продолжено.

"Если сегодня американцы не готовы к общим действиям, что ж, подождем, когда политические элиты внутри страны придут к пониманию о безысходности положения, о важности совместного взаимодействия"

– дипломат

Посол добавил, что при этом российская сторона продолжит работу по борьбе с терроризмом.