США не готовы к активному диалогу с Россией по терроризму – посол

Готовность властей США к активному сотрудничеству с Россией по борьбе с терроризмом на сегодняшний день отсутствует, сообщил посол в США Анатолий Антонов.
По словам дипломата, Вашингтон заявляет, что спецслужбы продолжат обмениваться информацией по свои каналам, как это происходило и до сих пор.
"Но к активному взаимодействию с Российской Федерацией в борьбе с терроризмом на сегодняшний день эта администрация не готова"
– посол
Он уточнил, что общие усилия были бы ценны в этой сфере, однако Россия не будет, по его выражению, "бегать" за США: степень заинтересованности в сотрудничестве у сторон одинаковая.
Антонов заверил, что сотрудничество со странами, настроенными на взаимовыгодное взаимодействие, будет продолжено.
"Если сегодня американцы не готовы к общим действиям, что ж, подождем, когда политические элиты внутри страны придут к пониманию о безысходности положения, о важности совместного взаимодействия"
– дипломат
Посол добавил, что при этом российская сторона продолжит работу по борьбе с терроризмом.