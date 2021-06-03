Мигрантов обязали учить историю России

Правительство утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для мигрантов. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, зарубежные рабочие обязаны свободно говорить на социально-бытовые и некоторые профессиональные темы. Это касается устройства на работу, консультаций в больнице и обращения в полицию. Также мигранты должны научиться заполнять все необходимые документы и заявления.

При сдаче экзамена по истории России у соискателей из-за рубежа проверят знание основных событий, названий крупных городов и главных государственных праздников. Кроме того, рабочие должны ознакомиться с основными правами, свободами и обязанностями при пребывании на территории страны.

Данные требования, за некоторым исключением, коснутся и тех, кто планирует только временно жить в России.