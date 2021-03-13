Между Ингушетией и Минводами будет ходить скоростная "Ласточка"

Скоростные поезда "Ласточка" вскоре могут начать курсировать между Назранью и Минеральными Водами.

"На встрече главы Ингушетии с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным принято решение проработать вопрос запуска скоростного поезда "Ласточка" по маршруту Назрань - Минеральные Воды", - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, пишет "Интерфакс".

В настоящее время по этому маршруту ходит только один поезд - N145/146 "Ингушетия" Назрань - Москва, при этом его график движения неудобен для пассажиров.