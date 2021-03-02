CNN Travel признал суп харчо одним из лучших в мире

Грузинский суп харчо попал в топ-20 лучших супов мира по версии CNN Travel.

В статье отмечается насыщенный вкус и яркий аромат супа, также упоминается незаменимый ингредиент харчо – соус ткемали.

"Аромат создается смесью специй – сушеных специй (хмели сунели), кинзы, кориандра, чабера, черного перца и других ингредиентов", – уточняют в CNN Travel.

Эксперты отдали грузинскому харчо 12-е место.

Первое место занял нигерийский суп банга, второе - вьетнамский фо бо, третье - украинский борщ.