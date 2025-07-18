Как проходит фестиваль вьетнамской культуры в Москве 2025?

Масштабный и яркий фестиваль вьетнамской культуры проходит в эти дни в центре Москвы. Он приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом.
Праздник проводится на Манежной площади, посетить его можно до 3 августа.
Организаторы подготовили в общей сложности свыше сотни мероприятий, включая выступления артистов и театральные представления, а также творческие мастер-классы. Продумана и гастрономическая программа.
Активности распределены по тематическим зонам. В одной из них будут звучать традиционные национальные музыкальные инструменты, в другой все желающие узнают, как приготовить суп фо-бо, спринг-роллы и сладкие лакомства из зеленого риса, в третьей покажут спектакли кукольного театра.
Гости фестиваля также смогут купить сувениры – напечатанные рисунки в технике донг хо, предметы лакового искусства и знаменитые конусные шляпы нон.