День Победы, День независимости Азербайджана и юбилей московского метро: лучшие фото мая 2025

Май 2025 был полон радостными событиями. День Победы, День независимости Азербайджана, день рождения московского метрополитена, последний звонок, цветущая Москва – показываем лучшие фото мая 2025.

Вот и закончился май 2025 года – победный, цветочный и праздничный.

Весь мир отметил День Победы, во многих городах прошли шествия "Бессмертного полка", в которых участвовали и взрослые, и дети.

День независимости отпраздновал Азербайджан: в Москве прошел прием по случаю 107-й годовщины провозглашения первой Азербайджанской Демократической Республики (АДР). А в начале мая в посольстве Азербайджана в российской столице состоялся прием по случаю дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, которому 10 мая исполнилось бы 102 года.

Юбилей – 90-летие – отпраздновало в мае московское метро. Состоялся и юбилейный концерт ансамбля грузинского танца "АРГО".

И, конечно, как всегда в мае, в школах прозвенели последние звонки.

Представляем самые яркие фото мая 2025 по версии "Вестника Кавказа".