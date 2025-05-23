Вестник Кавказа

День Победы, День независимости Азербайджана и юбилей московского метро: лучшие фото мая 2025

"Вестник Кавказа"
Май 2025 был полон радостными событиями. День Победы, День независимости Азербайджана, день рождения московского метрополитена, последний звонок, цветущая Москва – показываем лучшие фото мая 2025.

Вот и закончился май 2025 года – победный, цветочный и праздничный. 

Весь мир отметил День Победы, во многих городах прошли шествия "Бессмертного полка", в которых участвовали и взрослые, и дети. 

День независимости отпраздновал Азербайджан: в Москве прошел прием по случаю 107-й годовщины провозглашения первой Азербайджанской Демократической Республики (АДР). А в начале мая в посольстве Азербайджана в российской столице состоялся прием по случаю дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, которому 10 мая исполнилось бы 102 года. 

Юбилей – 90-летие – отпраздновало в мае московское метро. Состоялся и юбилейный концерт ансамбля грузинского танца "АРГО".

И, конечно, как всегда в мае, в школах прозвенели последние звонки.

Представляем самые яркие фото мая 2025 по версии "Вестника Кавказа".

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9 мая у мемориала героям-панфиловцам в Дубосеково
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. 9 мая у мемориала героям-панфиловцам в Дубосеково
Прием по случаю 107-й годовщины провозглашения первой Азербайджанской Демократической Республики (АДР)
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Прием по случаю 107-й годовщины провозглашения первой Азербайджанской Демократической Республики (АДР)
Выпускники школы на Парящем мосту в Москве после последнего звонка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Выпускники школы на Парящем мосту в Москве после последнего звонка
9 мая в парке Победы в Можайске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. 9 мая в парке Победы в Можайске
Юбилейный концерт ансамбля грузинского танца “АРГО“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Юбилейный концерт ансамбля грузинского танца “АРГО“
Цветение груши у МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение груши у МГУ
Памятник Сталину в Можайске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Памятник Сталину в Можайске
Вид на колокольню в Калязине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид на колокольню в Калязине
Прием по случаю дня рождения Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Прием по случаю дня рождения Гейдара Алиева
9 мая в Рузе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. 9 мая в Рузе
Цветение сирени в Александровском саду в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение сирени в Александровском саду в Москве
Главная джума-мечеть республики Татарстан Кул-Шариф
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Главная джума-мечеть республики Татарстан Кул-Шариф
Празднование 90-летия Московского метро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Празднование 90-летия Московского метро
Международная научная конференция, посвященная Дню спасения и освобождения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Международная научная конференция, посвященная Дню спасения и освобождения
Торжественный митинг у братской могилы в деревне Бородино
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Торжественный митинг у братской могилы в деревне Бородино
Вид на МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид на МГУ
Цветение груши
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение груши
Мариинский посад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Мариинский посад
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