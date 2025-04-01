Вестник Кавказа

Лучшие фото апреля 2025: Пасха, крепость Ахалцихе, репетиция Парада Победы

"Вестник Кавказа"
Представляем самые интересные события и моменты апреля 2025. Пасха, фестиваль к Ураза-байраму, сакура в Тбилиси и с Москве, памятник Прометею в Грузии, освящение куличей, репетиция Парада Победы и снег в Москве.

Весна полностью вступила в свои права – апрель подошел к концу. Ключевым событием месяца стал главный праздник всех христиан – Пасха, который в 2025 году православные и католики отмечали в один день 20 апреля. А в Москве с огромным размахом прошел фестиваль "Пасхальный дар 2025".

И в Москве, и в Тбилиси в апреле зацвела сакура – и состоялся традиционный фестиваль сакуры.

Застал апрель и отголоски одного из двух главных праздников мусульман – Ураза-байрам. В начале месяца у Мемориальной мечети на Поклонной горе состоялся фестиваль WANDI Bazar Eid Festival 2025, на котором можно было приобрести различные вещи, связанные с исламом. А в конце апреля в Москве появилось праздничное оформление к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начали проводиться репетиции Парада Победы, который состоится 9 мая на Красной площади.

Кроме того, в библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино прошел Гала-концерт II Международного конкурса имени Кара Караева для фортепиано и фортепианного ансамбля, в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоялся дебютный поэтический вечер "Голос поэзии", отпраздновал юбилей отпраздновал выдающийся онколог, академик, доктор медицинских наук Мамед Джавадович Алиев.

Представляем фото самых ярких моментов апреля 2025 года по версии "Вестника Кавказа".

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Главное здание МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Главное здание МГУ
Крестный ход на Пасху в Донском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Крестный ход на Пасху в Донском монастыре
Новодевичий монастырь в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новодевичий монастырь в Москве
Открытие фестиваля WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Открытие фестиваля WANDI Bazar Eid Festival
Сакура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Сакура
Вручение премий II Международного конкурса имени Кара Караева для фортепиано и фортепианного ансамбля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вручение премий II Международного конкурса имени Кара Караева для фортепиано и фортепианного ансамбля
Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
Непогода в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Непогода в Москве
Поэтический вечер “Голос поэзии“ в павильоне “Азербайджан“ на ВДНХ
© Фото: Аркадий Лоськов/ “Вестник Кавказа“. Поэтический вечер “Голос поэзии“ в павильоне “Азербайджан“ на ВДНХ
Баннер в поддержку хоккеиста Овечкина в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Баннер в поддержку хоккеиста Овечкина в Москве
Фестиваль сакуры в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Фестиваль сакуры в Тбилиси
Праздничное оформление ко Дню Победы у памятника К. Марксу в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы у памятника К. Марксу в Москве
Празднование юбилея онколога, академика, доктора медицинских наук Мамеда Джавадовича Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Празднование юбилея онколога, академика, доктора медицинских наук Мамеда Джавадовича Алиева
Украшения к Пасхе на станции метро Трубная
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Украшения к Пасхе на станции метро Трубная
Ахалцихская крепость в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Ахалцихская крепость в Грузии
Репетиция парада Победы в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Репетиция парада Победы в Москве
Участницы II Международного конкурса имени Кара Караева для фортепиано и фортепианного ансамбля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Участницы II Международного конкурса имени Кара Караева для фортепиано и фортепианного ансамбля
Туристы на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Туристы на Красной площади
Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение сакуры в Бирюлевском дендропарке в Москве
Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Освящение пасхальных куличей у Церкови Феодора Стратилата на Антиохийском подворье
Закат у Живописного моста в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Закат у Живописного моста в Москве
Украшения к Пасхе в Высокопетровском монастыре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Украшения к Пасхе в Высокопетровском монастыре
Памятник Прометею в Центральном парке Боржоми
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Памятник Прометею в Центральном парке Боржоми
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