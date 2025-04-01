Лучшие фото апреля 2025: Пасха, крепость Ахалцихе, репетиция Парада Победы

Представляем самые интересные события и моменты апреля 2025. Пасха, фестиваль к Ураза-байраму, сакура в Тбилиси и с Москве, памятник Прометею в Грузии, освящение куличей, репетиция Парада Победы и снег в Москве.

Весна полностью вступила в свои права – апрель подошел к концу. Ключевым событием месяца стал главный праздник всех христиан – Пасха, который в 2025 году православные и католики отмечали в один день 20 апреля. А в Москве с огромным размахом прошел фестиваль "Пасхальный дар 2025".

И в Москве, и в Тбилиси в апреле зацвела сакура – и состоялся традиционный фестиваль сакуры.

Застал апрель и отголоски одного из двух главных праздников мусульман – Ураза-байрам. В начале месяца у Мемориальной мечети на Поклонной горе состоялся фестиваль WANDI Bazar Eid Festival 2025, на котором можно было приобрести различные вещи, связанные с исламом. А в конце апреля в Москве появилось праздничное оформление к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начали проводиться репетиции Парада Победы, который состоится 9 мая на Красной площади.

Кроме того, в библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино прошел Гала-концерт II Международного конкурса имени Кара Караева для фортепиано и фортепианного ансамбля, в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоялся дебютный поэтический вечер "Голос поэзии", отпраздновал юбилей отпраздновал выдающийся онколог, академик, доктор медицинских наук Мамед Джавадович Алиев.

Представляем фото самых ярких моментов апреля 2025 года по версии "Вестника Кавказа".