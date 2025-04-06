Цветение в Москве 2025: нежные яблони, вишни, сирень и черемуха в цвету

Как цветут в Москве деревья в 2025 году? Показываем на фото изящную красоту цветущих вишен, яблонь, сирени и черемухи.

Весна в Москве в 2025 году началась рано, чуть ли не в феврале, но зато потом, в мае, неожиданно притормозила, "обрадовав" снегом и почти морозами.

Однако деревья зацвели, как и всегда, несмотря на ненастье. Более того, цветение 2025 началось на две недели раньше привычного срока.

Цветущие яблони, вишни, сирень и черемуха снова подарили людям свой неповторимый аромат и нежную красоту. Распустились тюльпаны, а на каштанах появились первые бутоны.

Показываем на фото, как выглядит цветущая Москва.