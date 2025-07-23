Замерзшие водопады Северного Кавказа: для эстетов и ледолазов

Зимой водопады Северного Кавказа превращаются в ледяные скульптуры — огромные голубовато-белые каскады, фантастические колонны, ажурные занавеси и гигантские сосульки. Особенно они привлекают ледолазов. Расскажем о самых интересных зимних водопадах СКФО.

Мидаграбинские водопады (Северная Осетия)

Это самый популярный у ледолазов район Северного Кавказа для ледолазания. Ущелье Мидаграбины (недалеко от Фиагдонского ущелья и поселка Верхний Фиагдон) зимой превращается в ледовый рай. Здесь замерзают сразу несколько мощных водопадов, образуя каскады высотой от 30–40 до 100+ метров.

Зейгалан — самый высокий и мощный (около 70–90 м чистого льда в удачные годы)

Штора

Время Ч (очень красивый и технически сложный)

Тренировочный (удобен для начинающих и отработки техники)

Большой Мидаграбинский и несколько других каскадов

Маршруты здесь чаще всего многоверевочные (2–5 веревок), сложность от WI3 до WI6+, есть очень сложные ажурные столбы и тонкие ледовые занавеси. Подходы относительно короткие (15–60 минут), но дорога к ущелью зимой может быть экстремальной.

Дигория (Северная Осетия)

Еще один топовый район ледолазания — Дигорское ущелье. Здесь много доступных ледовых каскадов на северных склонах, которые замерзают стабильно и надежно. Популярны ледопады в районе альплагеря «Дзинага» и в боковых ущельях. Сложность от WI3–4 (для начинающих и среднего уровня) до WI5–6+. Многие маршруты короче, чем в Мидаграбинах, но очень живописные. Сезон обычно длится с декабря–января по март–апрель.

Приэльбрусье (Кабардино-Балкария)

В ущельях Адыл-Су и Адыр-Су зимой образуются красивые, но обычно более короткие ледопады (15–50 м). Они считаются идеальными для новичков и среднего уровня.

каскады у входа в ущелье Тютюсу

ледопады в Адыл-Су (в том числе возле альплагерей)

«Оскал замерзшего водопада»

Здесь часто проводят школы и сборы по ледолазанию. Подъезды удобные, инфраструктура развитая.

Чегемские водопады (Кабардино-Балкария)

Чегемское ущелье знаменито «плачущими скалами» — водой, которая сочится из множества источников по всей высоте скал. Зимой это превращается в сплошную стену льда и сосулек — очень зрелищное и фотогеничное место.

Ледолазание здесь возможно, но оно менее популярно, чем в Мидаграбинах или Дигории. Это место стоит посетить больше ради красоты и прогулок. Зато подъезд к нему простой, даже на обычной машине.

Домбай и Архыз (Карачаево-Черкесия)

В Домбае и Архызе тоже есть замерзающие водопады, но они обычно короче и проще, чем в Осетии. Здесь чаще проводят учебные сборы по ледолазанию для начинающих. В Домбае иногда ставят даже стационарные ледовые конструкции рядом с классическими водопадами, но настоящие природные ледопады тоже встречаются (в боковых ущельях).

Когда лучше ехать и что важно знать

Лучший период для наблюдения и лазания — январь–март, когда морозы стабильные, а лед качественный и надежный. В декабре и апреле состояние льда сильно зависит от погоды.

Если вы хотите просто посмотреть на ледяные скульптуры — подойдут Чегем, Джилы-Су (водопад Султан), Азау, Девичьи Косы (иногда замерзают частично). Для серьезного ледолазания — Мидаграбины и Дигория.