Замерзшие водопады Северного Кавказа: для эстетов и ледолазов

Мидаграбинские водопады (Северная Осетия)
Это самый популярный у ледолазов район Северного Кавказа для ледолазания. Ущелье Мидаграбины (недалеко от Фиагдонского ущелья и поселка Верхний Фиагдон) зимой превращается в ледовый рай. Здесь замерзают сразу несколько мощных водопадов, образуя каскады высотой от 30–40 до 100+ метров.
- Зейгалан — самый высокий и мощный (около 70–90 м чистого льда в удачные годы)
- Штора
- Время Ч (очень красивый и технически сложный)
- Тренировочный (удобен для начинающих и отработки техники)
- Большой Мидаграбинский и несколько других каскадов
Маршруты здесь чаще всего многоверевочные (2–5 веревок), сложность от WI3 до WI6+, есть очень сложные ажурные столбы и тонкие ледовые занавеси. Подходы относительно короткие (15–60 минут), но дорога к ущелью зимой может быть экстремальной.
Дигория (Северная Осетия)
Еще один топовый район ледолазания — Дигорское ущелье. Здесь много доступных ледовых каскадов на северных склонах, которые замерзают стабильно и надежно. Популярны ледопады в районе альплагеря «Дзинага» и в боковых ущельях. Сложность от WI3–4 (для начинающих и среднего уровня) до WI5–6+. Многие маршруты короче, чем в Мидаграбинах, но очень живописные. Сезон обычно длится с декабря–января по март–апрель.
Приэльбрусье (Кабардино-Балкария)
В ущельях Адыл-Су и Адыр-Су зимой образуются красивые, но обычно более короткие ледопады (15–50 м). Они считаются идеальными для новичков и среднего уровня.
- каскады у входа в ущелье Тютюсу
- ледопады в Адыл-Су (в том числе возле альплагерей)
- «Оскал замерзшего водопада»
Здесь часто проводят школы и сборы по ледолазанию. Подъезды удобные, инфраструктура развитая.
Чегемские водопады (Кабардино-Балкария)
Чегемское ущелье знаменито «плачущими скалами» — водой, которая сочится из множества источников по всей высоте скал. Зимой это превращается в сплошную стену льда и сосулек — очень зрелищное и фотогеничное место.
Ледолазание здесь возможно, но оно менее популярно, чем в Мидаграбинах или Дигории. Это место стоит посетить больше ради красоты и прогулок. Зато подъезд к нему простой, даже на обычной машине.
Домбай и Архыз (Карачаево-Черкесия)
В Домбае и Архызе тоже есть замерзающие водопады, но они обычно короче и проще, чем в Осетии. Здесь чаще проводят учебные сборы по ледолазанию для начинающих. В Домбае иногда ставят даже стационарные ледовые конструкции рядом с классическими водопадами, но настоящие природные ледопады тоже встречаются (в боковых ущельях).
Когда лучше ехать и что важно знать
Лучший период для наблюдения и лазания — январь–март, когда морозы стабильные, а лед качественный и надежный. В декабре и апреле состояние льда сильно зависит от погоды.
Если вы хотите просто посмотреть на ледяные скульптуры — подойдут Чегем, Джилы-Су (водопад Султан), Азау, Девичьи Косы (иногда замерзают частично). Для серьезного ледолазания — Мидаграбины и Дигория.