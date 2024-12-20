Водопады и озера Приэльбрусья: чем интересны и как до них добраться?

Приэльбрусье, расположенное в Кабардино-Балкарии, интересно не только горными вершинами, но водными ресурсами. Сочетание горного воздуха и инфраструктуры для хайкинга создают отличные условия для семейного отдыха. Расскажем о самых впечатляющих водопадах и озерах Приэльбрусья.

Водопады Приэльбрусья

Водопады Приэльбрусья — каскады, питаемые талыми водами ледников, которые создают захватывающие пейзажи. Весной и осенью они наиболее полноводны, а зимой превращаются в ледяные скульптуры, привлекая альпинистов и фотографов.

В Чегемском ущелье Су-Аузусу, в 50 км от Нальчика, расположены знаменитые Чегемские водопады. Комплекс включает несколько потоков:

Адай-Су или Чыранбаши-Су (Коса девицы) — 30-метровый водопад, названный так за сходство с распущенными девичьими волосами.

Сакал-Туп — 50-метровый каскад, впечатляющий своей мощью

Каяарты — самый высокий из этой группы, достигает 60 метров.

Большие Чегемские водопады — серия потоков высотой 30-50 метров, создающих вокруг себя облако брызг.

Абай-Су — рекордсмен Приэльбрусья высотой 78 метров.

Зимой водопады замерзают, превращаясь в ледяные стены, популярные среди любителей ледолазания. Добраться до этой группы водопадов можно из сел Нижний Чегем или Хушто-Сырт. Дорога займет около часа езды от Нальчика.

Водопад Азау — один из самых высоких водопадов Приэльбрусья (около 70 метров) берет начало с ледника Азау, питая одноименную реку. Весной он превращается в мощный каскад, а зимой застывает в гигантскую ледяную глыбу. Доступен из поселка Азау, что делает его удобным для посещения.

Водопад Ирик — в ущелье реки Ирик, недалеко от села Эльбрус находится водопад Ирик. Маршрут к нему (около 5 км) пролегает через живописные Песчаные замки и одноименную смотровую площадку, с которой открываются виды на восточную вершину Эльбруса. Летом водопад идеален для освежающих прогулок. К тому же неподалеку можно попробовать целебный нарзан.

Медовые водопады — комплекс из пяти водопадов на реке Аликоновка или Аликановка вблизи села Карасу (Черная вода) включает в себя Скрытый, Жемчужный, Чертова Мельница, Большой и Малый Медовые. Самый высокий на реке Кызыл-Кол (около 40 метров). Зимой водопады покрываются ледяными сталактитами, создавая сказочную картину.

Водопады Джилы-Су (Эмир и Султан) — в урочище Джилы-Су, на северном склоне Эльбруса, находятся водопады Эмир и Султан. Они окружены минеральными источникам и альпинисткими лагерями. Добраться до них можно по серпантинным дорогам через Кабардинский хребет.

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Озера Приэльбрусья

Озера Приэльбрусья поражают чистотой и необычными оттенками воды, от изумрудного до лазурного. Они расположены в живописных местах, часто на высоте, что делает их идеальными для фотосъемки и пеших походов.

Голубые озера — в 30 км от Нальчика находятся пять Голубых озер, из которых выделяется Нижнее озеро (Церик-Кель). С глубиной 279 метров оно входит в демятку самых глубоководных озер России. Вода насыщена сероводородом, имеет характерный запах и меняет цвет в зависимости от погоды — от лазурного до бирюзового. Озера окружены лесами и скалами, создавая умиротворяющую атмосферу.

Озера Шадхурей — Большое и Малое озера Шадхурей расположены недалеко от села Каменномостское и привлекают изумрудной водой. Их уровень остается постоянным, несмотря на отсутствие постоянных источников. Купаться запрещено из-за карстовых воронок, а точная глубина остается загадкой.

Озеро Гижгит — находится на высоте 3300 метров вблизи урочища Джилы-Су. Кристальная вода и окружающие пейзажи делают его одним из самых популярных среди туристов. Рядом расположены водопады Эмир и Султан, что позволяет совместить посещение этих достопримечательностей.

Озеро Сылтранкель — высокогорное озеро, окруженное альпийскими лугами и скалами. Доступно по пешеходным маршрутам. Привлекает своей уединенностью и панорамными видами.

Озеро Донгуз-Орун-кель — расположено недалеко от ледника Семерка и доступно по простому маршруту от станции Чегет-3. Славится видами на Эльбрус и Чегет.

Как добраться?

Большинство маршрутов начинаются из поселка Терскол, где есть туристическая инфраструктура. Для Чегемских водопадов и Голубых озер удобной отправной точкой будет Нальчик. Планируя поездку, заранее изучите маршруты и подготовьтесь к изменчивой погоде в горах.