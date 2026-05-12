Война на Ближнем Востоке 2026: что известно о базах Израиля в Ираке?

Расскажем, как обнаружили израильские базы в Ираке, что он собой представляли, какова реакция Ирака, есть ли в Ираке американские базы, как вовлечение в конфликт отразилось на Ираке, а также почему Ирак оказался под ударом со всех сторон.

Ирак, стремившийся остаться в стороне от войны между США и Ираном, начал фигурировать как предполагаемая площадка для тайных операций Израиля. Спустя несколько месяцев после начала войны на Ближнем Востоке американские издания сообщили о существовании двух секретных военных объектов в иракской пустыне. По этим данным, Израиль оборудовал там временные форпосты для поддержки авиаударов по Ирану, эвакуации пилотов и мониторинга пусков, причем подготовка к их развертыванию велась как минимум с конца 2024 года.

Как обнаружили израильские базы в Ираке?

Первые сообщения о существовании тайного израильского военного объекта в Ираке со ссылкой на источники в разведке и официальных лиц появились в мае 2026 года в публикации The Wall Street Journal. Позднее The New York Times добавила, что речь идет не об одной, а о двух базах. Согласно этим данным, подготовка как минимум одного из объектов велась еще с конца 2024 года, то есть задолго до начала американо-израильской военной кампании против Ирана 2026 года. Предполагаемое расположение баз было установлено аналитиками открытых данных по спутниковым снимкам - безлюдный район в западной пустыне Ирака близ границы с Саудовской Аравией, в частности возле населенного пункта Эн-Нухайб.

Ключевую роль в раскрытии информации сыграл инцидент с местным пастухом, который в марте обнаружил подозрительную активность: вертолеты, палатки и некое подобие взлетно-посадочной полосы. После того как он сообщил об этом властям, пастух пропал и позже был найден мертвым. Когда же иракские военные выдвинулись в тот же район для проверки, их подразделение попало под шквальный авиаудар.

Что представляли собой базы Израиля в Ираке?

Характер и масштаб описанных объектов остаются предметом дискуссий, однако их функциональное назначение было схожим. Согласно источникам, эти временные лагеря использовались для поддержки воздушных операций против Ирана. Сообщается, что базы служили логистическими узлами для дозаправки авиации, оказания медицинской помощи, а также как пункты базирования поисково-спасательных команд для эвакуации сбитых пилотов.

Помимо этого, выдвигалась версия, что одной из задач израильского спецназа на этих позициях было наблюдение за пусками ракет и активностью беспилотников проиранских ополчений. При этом в американских официальных кругах, комментируя ситуацию на условиях анонимности, избегали слова "база", предпочитая такие формулировки, как "временная площадка" или "лагерь для поддержки операций в Иране". Со своей стороны, иракские военные, обследовавшие местность после инцидента, не обнаружили никаких признаков долговременного присутствия, заявив, что силы противника находились там не более 48 часов. Таким образом, полученные свидетельства указывают на существование мобильных, законспирированных и ограниченных по времени разведывательно-диверсионных пунктов передового базирования.

Какова реакция Ирака и других сторон?

Позиция Багдада оставалась противоречивой. С одной стороны, заместитель командующего объединенными операциями Ирака генерал-лейтенант Кайс аль-Мухаммадави заявил, что на присутствие каких-либо сил в этом месте не было дано согласие. Позднее, после публикаций в американской прессе, высокопоставленный источник в силах безопасности Ирака назвал эти сообщения "ложными". В мае для демонстрации контроля над ситуацией начальник Генерального штаба иракской армии генерал Абдул-Амир Рашид Яралла лично проинспектировал предполагаемый район пустыни Эн-Нухайб и также не нашел доказательств существования постоянной базы.

С другой стороны, те же источники подтвердили, что еще в конце марта Багдад направил Вашингтону официальную ноту протеста, назвав предполагаемые тайные операции нарушением иракского суверенитета. Более того, в частных беседах с прессой некоторые иракские официальные лица и парламентарии прямо обвиняли США в предоставлении "прикрытия" для израильских операций и утверждали, что совместный американо-израильский военный лагерь на западе Ирака действительно существует. США, со своей стороны, последовательно отрицали какую-либо причастность к этим операциям. Израильские военные от комментариев отказывались. Иран назвал произошедшее доказательством того, что власти Израиля не признают никаких красных линий для нанесения ударов по региону, и пообещал поднять этот вопрос перед иракским правительством.

Есть ли в Ираке американские базы?

На территории Ирака сохраняется американское военное присутствие, однако с начала 2026 года его формат претерпел кардинальные изменения. На основании двустороннего соглашения между Багдадом и Вашингтоном, США завершили полный вывод войск с территории, подконтрольной федеральному правительству Ирака. На данный момент единственным местом дислокации американских сил остается авиабаза Харир, расположенная в провинции Эрбиль на территории Иракского Курдистана.

Процесс вывода войск происходил поэтапно. Ключевым событием стало полное освобождение в январе 2026 года авиабазы Айн-аль-Асад в провинции Анбар, которая на протяжении более двух десятилетий была вторым по величине оплотом вооруженных сил США в Ираке. Ожидается, что финальный этап переговоров о статусе оставшегося контингента США завершится к сентябрю 2026 года.

Как вовлечение в конфликт отразилось на Ираке?

Практически одновременно с первыми авиаударами США и Израиля по Ирану в конце зимы Ирак превратился во второстепенный, но интенсивный театр военных действий. Уже в первые часы проиранские группировки нанесли серию ответных ударов по американским объектам в Ираке, втянув страну в конфликт против воли ее правительства. С этого момента боестолкновения приобрели непрекращающийся характер, а глава МИД Ирака Фуад Хусейн был вынужден констатировать, что Ирак стал одной из стран, непосредственно затронутых конфликтом, подвергаясь атакам с обеих сторон. Атаки затронули практически все ключевые объекты, связанные с иностранным военным присутствием. Удары наносились по международному аэропорту Багдада, где расположен логистический центр поддержки дипломатической миссии США, по авиабазе "Харир", по нефтяным месторождениям и инфраструктуре, а также по гражданским объектам в Сулеймании.

С проиранской стороны основная роль в атаках отводилась "Исламскому сопротивлению в Ираке" - зонтичному объединению шиитских вооруженных фракций, а также напрямую Корпусу стражей исламской революции. КСИР также отчитывался о нанесении ударов по "штабу вторгшейся армии США" на авиабазе "Харир", о ликвидации лагерей иранской курдской оппозиции на севере Ирака, а также о перехвате партий оружия, которые, по версии Тегерана, предназначались для дестабилизации обстановки вблизи иранских границ. Ответные действия США и Израиля были направлены против позиций "Сил народной мобилизации" - коалиции преимущественно шиитских ополчений, инкорпорированных в состав регулярной иракской армии. Удары с воздуха наносились по штабам и командирам в провинциях Анбар, Багдад, Салах-эд-Дин и Найнава. Зафиксированы многочисленные жертвы среди бойцов "Сил народной мобилизации".

Ирак, чей бюджет на 90% зависит от нефтяных доходов, столкнулся с экономическими последствиями конфликта. Из-за массированных атак на судоходство в Персидском заливе и закрытия Ормузского пролива экспорт иракской нефти был практически парализован. Министерство нефти Ирака объявило форс-мажор по всем контрактам с иностранными компаниями, что означало остановку добычи и прекращение выплат компенсаций, предусмотренных договорами. Одновременно с этим система безопасности Ирака оказалась не в состоянии в полной мере контролировать собственную территорию: иракским силам приходилось устанавливать дополнительные блокпосты вокруг Багдада, чтобы перехватывать дроны, запускаемые вооруженными группировками прямо из окрестностей столицы.

Почему Ирак оказался под ударом со всех сторон?

Это произошло из-за глубокого внутреннего раскола в системе безопасности и внешнеполитической ориентации. С одной стороны, в стране исторически сложилась мощная сеть проиранских партий и вооруженных формирований, чье влияние резко возросло после свержения Саддама Хусейна в 2003 году и особенно после победы над ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в 2014-2017 годах. Де-факто являясь частью государственных силовых структур, эти группы идеологически и материально зависят от Тегерана и проводят его геополитические интересы. С другой стороны, Багдад продолжает оставаться стратегическим партнером Вашингтона в сфере безопасности.

Усугубляет положение и географический фактор. Иракский Курдистан, имеющий статус автономии, является чувствительным фронтиром для Ирана из-за близости к его границам и присутствия там вооруженных групп иранской курдской оппозиции, что создает постоянный повод для трансграничных ракетно-бомбовых ударов. Ирак оказался не просто полем битвы между внешними игроками, а площадкой, где конфликт накладывается на его собственные внутренние противоречия. Государство столкнулось с ситуацией, когда часть его формальных вооруженных сил атакует силы его же формального союзника, а официальные призывы к миру и нейтралитету саботируются наличием глубоко укорененных негосударственных сетей влияния. Совокупность разведывательно-диверсионной активности Израиля, полномасштабного обмена ударами между США и проиранскими силами, а также структурной фрагментации иракского государства превратила страну в одно из наиболее уязвимых звеньев регионального конфликта. Риск сохранения этой роли для Ирака остается высоким вне зависимости от формальных сроков окончания боевых действий между основными противниками.