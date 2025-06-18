Война Израиля и Ирана угрожает экосистеме Ближнего Востока

Михаил Богданов

Ирано-израильская война угрожает региону тихим апокалипсисом. За дымом сгоревших зданий и разрывов боеприпасов скрывается более коварная угроза — радиоактивное заражение, токсичные выбросы и долговременное отравление экосистемы.

Когда израильские ракеты пронзили ночное небо над Ираном 13 июня, их целью были подземные ядерные объекты и военные базы. Но последствия этих ударов вырвались далеко за пределы стратегических карт — в воздух, почву и воду региона, создав невидимый фронт экологической войны. Впервые за десятилетия прямого противостояния Израиль нанес комплексные удары по ядерной инфраструктуре Ирана, включая критически важные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. В ответ Тегеран запустил волны ракет по израильским городам, целясь в военные объекты, но поражая жилые кварталы.

Хрупкий щит: атаки на ядерные объекты

Натанз — сердце иранской программы обогащения урана — стал одной из первых целей. По данным МАГАТЭ, наземная часть комплекса уничтожена, включая энергоснабжение центрифуг. Хотя официальные лица Ирана заявляют об отсутствии радиационной угрозы, независимые эксперты фиксируют утечку радиоактивных материалов, локализованную на территории объекта.

Реальная опасность кроется в подземном комплексе Фордо, вырубленном в скальной породе на глубине 80–90 метров. Его разрушение потребовало бы применения американских бомб GBU-57, способных пробить 60 метров бетона. Пока Израиль ограничился попытками отрезать доступ к объекту, но даже близкие взрывы могут нарушить целостность хранилищ оружейного урана.

Любое повреждение ядерных объектов грозит катастрофическими последствиями за пределами региона

— постпред Ирана при ООН.

Двойной удар: нефтяная и химическая инфраструктура

Нефтебаза «Шахран» в Тегеране стала мишенью 15 июня. Пожар, охвативший резервуары, вызвал массивный выброс сажи и токсичных продуктов горения. Хотя огонь удалось локализовать, качество воздуха в столице ухудшилось в разы.

Завод тяжелой воды в Араке — еще одна цель, где производятся компоненты для ядерных реакторов. Удар по нему грозит выбросом дейтерия и других опасных веществ. Иранское ТВ поспешило заявить, что радиационной опасности нет, но умолчало о рисках химического загрязнения.

Региональные эффекты: когда ветер не знает границ

Радиоактивные частицы и токсичная сажа не признают государственных барьеров. Модели атмосферных потоков показывают, что выбросы от пожаров в Иране за 24 часа могут достичь:

Армении и Азербайджана — при западных ветрах;

стран Персидского залива (Катара, ОАЭ) — при южных муссонах;

Турции, Ирака и Сирии — при циклонах с юга.

Уже сейчас в пограничных с Ираном районах Ирака фиксируют повышение уровня взвешенных частиц PM2.5. Для Аравийского полуострова, где и так часты пыльные бури, это означает рост респираторных заболеваний.

Экология как молчаливая жертва

Если военный ущерб можно подсчитать, то экологический счет конфликта останется открытым годами. Каждый удар по промышленному или ядерному объекту — мина замедленного действия для почвы, воды и воздуха. Даже если сегодня МАГАТЭ не фиксирует критических выбросов, риски сохраняются.

Хрупкость инфраструктуры. Повторные удары по Фордо или Натанзу могут превысить порог прочности защитных барьеров. Эффект накопления. Множественные пожары на нефтяных объектах создают кумулятивный эффект смога.

Наконец, в условиях войны мониторинг загрязнений становится второстепенной задачей и происходит коллапс контроля.

Когда премьер Израиля Нетаньяху заявляет, что операция продлится «столько, сколько потребуется», а иранцы массово бегут из Тегерана, становится ясно: война давно перестала быть точечным столкновением. Это системный кризис. Если не остановить эскалацию, Ближний Восток может столкнуться с экологической катастрофой, последствия которой переживут любые политические решения.