Какие козыри есть у Ирана и Израиля в войне 2025 года?

Михаил Богданов

Через 5 дней после начала полномасштабного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом фраза иранского военного источника о «неожиданных козырях в рукаве», которые скоро увидят израильтяне, прозвучала как тревожный сигнал. Что скрывается за этой риторикой? Какие реальные стратегические преимущества есть у каждой из сторон в этой беспрецедентной схватке?

Разбираем скрытые пласты противостояния.

Иранские «козыри»: не только ракеты

По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), применение ракет «Фаттах» во время 11-й волны атак знаменует «начало конца мифической ПВО Израиля». Способность этих гиперзвуковых ракет преодолевать противоракетный щит и поражать цели с минимальным временем предупреждения — не просто угроза, а качественный скачок в возможностях Ирана. Заявления о полном контроле над небом Израиля, хотя и выглядят привычными для риторики иранского руководства, отражают веру Тегерана в это оружие как в «козырную карту». Иран признает, что уже совершил гиперзвуковой прорыв.

Тегеран избрал тактику истощения «Железного купола» и демонстрирует пугающую способность выпускать более 100 ракет в сутки. Учитывая, что Израиль тратит 10-12 зенитных ракет на перехват каждой боеголовки, расчет Тегерана прост: истощить дорогостоящую ПВО противника. Военные аналитики прогнозируют, что при таком темпе арсеналы Израиля могут иссякнуть через пару недель.

Одновременно Тегеран продолжает разыгрывать карту психологической войны и говорит об угрозе эскалации. Заявления начальника генштаба ВС Ирана Мусави с призывом к жителям Хайфы и Тель-Авива срочно покинуть города — элемент устрашения. Это создает панику, подрывает экономику и демонстрирует готовность к более масштабным ударам. Уличные кадры опустевшего Тель-Авива после обстрелов подтверждают эффективность давления.

Источник в силовых структурах Ирана подчеркивает:

Эмоции должны быть под контролем для достижения поставленных целей.

Это указывает не на импульсивность, а на стратегию постепенного наращивания силы ударов, сохраняя более мощные средства (те самые козыри) для критического момента.

Козыри Израиля: технология, разведка и союзники

Израиль сохраняет воздушное превосходство и делает ставку на точечные удары. Несмотря на сокращение числа самолетов в атаках с 200 до 50, ЦАХАЛ продолжает поражать критически важные объекты: заводы центрифуг для обогащения урана, средства ПВО, ракетные склады. Способность наносить высокоточные удары по узловым точкам ядерной и военной инфраструктуры остается ключевым преимуществом. Уничтожение главы генштаба ВС Ирана и ведущих ученых-ядерщиков в первые дни операции показало беспрецедентные возможности разведки «Моссад» и спецназа.

С оборонительными задачами израильская сторона пока справляется. Хотя система ПВО испытывает перегрузку, ее способность сохранять многослойность и перехватывать основную массу ракет и дронов (несмотря на прорывы гиперзвука) спасает тысячи жизней. Внедрение новой системы мобильного оповещения, дающей населению 60-90 секунд на укрытие, снижает потери среди мирных жителей и поддерживает устойчивость общества.

Хотя прямое вступление США в войну не подтверждено, переброска дополнительных американских истребителей на Ближний Восток и заявления Дональда Трампа о «капитуляции Ирана» служат мощным сдерживающим фактором для Тегерана. Это позволяет Израилю сосредоточиться на военных задачах. Дипломатический «зонтик» и поддержка США – неоспоримый козырь Тель-Авива, пусть пока и не разыгранный.

Чья победа? Стратегический тупик и цена конфликта

Аналитики издания Haaretz предупреждают: Израиль, нанеся удар первым, возможно, уже разыграл свой главный козырь — угрозу масштабного нападения. Теперь Иран, пережив этот удар, может почувствовать себя сильнее психологически.

Реальный козырь Ирана — не в одном чудо-оружии, а в комбинации факторов: способности терпеть большие потери, истощать противника массированными обстрелами, применять новейшие вооружения (гиперзвук) и вести изматывающую психологическую войну. Козырь Израиля — в технологическом отрыве, разведывательном превосходстве, глубокой интеграции с армией США и высокой мотивации общества к самозащите.

Конфликт вступил в опасную фазу войны на истощение. Заявление Тегерана о неожиданных козырях — сигнал о том, что ставки растут. Следующие дни покажут, чья комбинация окажется сильнее в этой смертельной игре, где цена проигрыша — национальное выживание.