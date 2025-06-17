Момент истины в ирано-израильском конфликте: что выберут США?

Ключевая тема мировой повестки дня последних двух дней и предстоящих суток - вступят ли США в войну против Ирана, и если да, то в какой форме?

О готовности США пойти на прямое участие в атаках на иранские ядерные объекты заявил лично президент Дональд Трамп. По этому поводу он даже не хочет слушать аргументы ближайших помощников: с борта самолета Трамп дал понять, что его "не волнует" заявление главы американской Национальной разведки о том, что Иран не ведет работу по созданию ядерного оружия.

"Меня не волнует, что она сказала, я думаю, они были очень близки к его созданию", - заявил он.

Ту же мысль пытался до президента США донести журналист Такер Карлсон, но Трамп остался уверенным в том, что Иран двигается в сторону создания оружия массового уничтожения.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что У ИРАНА НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ»

- Дональд Трамп

В пользу стремления Трампа вступить в войну с Ираном говорит активность Пентагона. Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток два авианосца и дополнительные истребители, а также продлевают сроки размещения находящихся там авиационных сил. Все силы в регионе приведены в полную боеготовность.

К войне с Ираном президента США подталкивает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. 17 июня у них состоялся телефонный разговор. О чем они говорили, можно легко догадаться. Окрыленные настроем Белого дома, израильские медиа пишут, что есть ряд признаков того, что США все же нанесут удар по Ирану.

Единственное, что сейчас может остановить эскалацию, с точки зрения Белого дома - признание Ираном поражения в войне с Израилем. Трамп написал, что местонахождение верховного руководителя Али Хаменеи известно, но "пока" США не хотят его ликвидировать. От аятоллы он потребовал "безусловной капитуляции".

Судя по заявлениям аятоллы, Иран не готов сдаваться. 17 июня, когда Трамп проводил совещание со своим окружением и созванивался с Нетаньяху, КСИР пригрозил нанести такой удар по Израилю, который запомнится "на века". На следующий день Хаменеи дал понять, что Тегеран не намерен выбрасывать белый флаг.

«Наш народ не смирится с навязанной войной, как и с навязанным миром... Наш народ не подчинится никакому диктату ни одной из сторон… Америка должна знать, что наш народ не сдастся, и любое военное вмешательство с его стороны приведет к необратимым последствиям»

- Али Хаменеи

Очевидно, что без поддержки США Израиль едва ли справится с Ираном, пускай и ослабленным. Да, ударные возможности ИРИ снизились, и она уже не запускает по сотне ракет в день. Но и потенциал Израиля не бесконечен. Как пишет Washington Post, "Израиль сможет продолжать сбивать иранские баллистические ракеты еще 10 или 12 дней, затем ему придется начать нормировать боеприпасы".

Одним словом, взоры и Тегерана, и Тель-Авива обращены на Вашингтон. Поведение США может быть самым различным. При самом скромном сценарии угрозы о капитуляции могут быть элементарным блефом или методом добиться погашения конфликта без потерь для себя и Израиля. При этом не совсем ясно, что Трамп подразумевает под "капитуляцией". Совершенно точно речь идет об отказе от ядерного оружия, мирной атомной программы и, вероятно, баллистической программы. Из трех требований Иран готов выполнить только первое.

Если же Трамп все же отдаст приказ о вмешательстве, возможные самые разные варианты. Это может быть сценарий Украины в форме поставок различных видов вооружения. США и так снабжают Израиль, но поддержка может принять более масштабные формы. Более эскалационный сценарий - совместное с Израилем нанесение ударов по ядерным объектам, военно-политическому руководству и военной технике Ирана. Здесь риски будут выше, так как Иран может ответить ударами по военным базам США в Персидском заливе, Ираке, Сирии и Иордании. Трамп на это отреагирует более масштабными действиями, возникнет риск втягивания в конфликт Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара.

При ударах, что называется, "издалека" США могут рассчитывать на дестабилизацию, ослабление Ирана, создание гуманитарной катастрофы (нехватка еды, воды и электричества), что подстегнет центробежные силы в Иране в той или иной форме - протестов, гражданской войны или подъема сепаратизма у курдов, белуджей, арабов и азербайджанцев. Цель - смена режима. Пока и если это произойдет, последствия кризиса будет ощущать на себе весь Ближний Восток и соседи на Южном Кавказе в форме массовой миграции, перебоев в торговле и энергопоставках, а также распространения радиации вследствие ударов по ядерным объектам Ирана.

Самым страшным и худшим сценарием и для Ирана, и для Соединенных Штатов является полномасштабное наземное вторжение. Именно в этом Трамп, выступая в Саудовской Аравии, обвинял предыдущие администрации. Опыт Вьетнама, Афганистана, Ирака и Сирии продемонстрировал, что кажущиеся в начале легкими операции рано или поздно заканчиваются трагедией для президентов США. Вьетнам стал бичом для Линдона Джонсона, Ирак - для Буша-младшего, американские войска постыдно бежали из Афганистана при Байдене.

Даже если США удастся свергнуть иранское руководство и привести к власти марионеточный режим, есть ли гарантия того, что через несколько лет не случится еще одна революция? Ведь в 2001 году США свергли талибов, но через 20 лет они вернулись к власти. Исключением может стать только сценарий, при котором после свержения нынешнего режима Иран распадется на части. Но и он не гарантирует возврата к власти проамериканских сил, так как на иранской земле тогда стоит ждать всплески антиамериканизма и антисемитизма. Иранцы никогда не смирятся с тем, что два человека - Нетаньяху и Трамп - разрушили их государственность.

Есть ли в администрации Трампа люди, которые могут объяснить ему прописные истины? Есть, но пока в публичном поле фигурируют лишь политики вроде сенатора Теда Круза, который не знает даже численность населения Исламской Республики Иран.

Проблема принятия решения по Ирану для США заключается в том, что последствия возможных ошибок десятилетиями придется исправлять (наряду с местным населением) американским солдатам и будущим президентам. Не будем забывать, что после войны 2003 года в Ираке антиамериканизм на Ближнем Востоке кратно возрос. Атака на Иран точно не поднимет имидж Вашингтона в регионе.