Юрий Бочаров: цель Израиля – безъядерный Иран

Израиль стремится отбросить иранскую ядерную программу на 10-15 лет назад, для этого ему нужны американские вооружения, способные пробить 90 м земли и скалы для уничтожения двух глубинных объектов, сообщил "Вестнику Кавказа" Юрий Бочаров, пояснив, что без ядерной программы Ирану будет проще договориться с США о нормализации отношений.

Израиль продолжает военную операцию "Восстающий лев" и призывает США присоединиться к ней ввиду того, что еще не все иранские ядерные объекты уничтожены, а целью операции поставлено гарантированное лишение Ирана возможности восстановить свою ядерную программу – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал политтехнолог Юрий Бочаров.

"Израиль уничтожил большую часть военно-заводской инфраструктуры подготовки ядерного оружия. Но есть два объекта, в том числе завод по обогащению урана и хранилище выработанного урана, которые находятся на глубине 90 м. Все коммуникации, наземные строения и подземные помещения небольшой глубины разрушены, но эти объекты Израиль технически не может ликвидировать. Единственное, что может их достать – американские глубинные бомбы, и если их применить, иранская ядерная программа фактически будет похоронена", - прежде всего сказал он.

"К сегодняшнему дню Израиль отбросил иранскую ядерную программу на пару лет назад, однако это не решение проблемы. Израиль не первый раз наносит удар по иранской ядерной программе, но Иран всегда восстанавливается. Это не трудно сделать, когда есть сырье, центрифуги и другая технологическая база. Если сейчас все оставить как есть, через год-полтора Иран снова выйдет на финишную прямую по созданию атомной бомбы, как месяц назад, когда он был в состоянии технически собрать до 10 атомных бомб. Ликвидация двух глубинных объектов отбросит Иран в ядерной программе на 10-15 лет назад, потому Израиль и настаивает на участии США – нужны и глубинные бомбы, и стратегические бомбардировщики, способные доставить их к цели", - сообщил Юрий Бочаров.

"Обращаясь к США, Израиль подчеркивает, что нужно окончательно поставить точку в ядерном противостоянии путем лишения Ирана самой возможности создать атомное оружие. К сожалению, на Западе не хотят учитывать ментальность Ближнего Востока, а она не позволяет вести переговоры под давлением. Никто не будет в Иране терять лицо, в том числе руководство, соглашаясь на конструктивный диалог под угрозой продолжения боевых действий – заявления, которые мы слышим, нацелены просто на прекращение огня, но не на достижение сделки по ядерной программе. Если же полностью исчезнет ядерная программа, возможно, Ирану станет легче подписать договор с США о дружбе, мире и развитии экономики, в котором не будет подпунктов по поводу ядерной программы", - подчеркнул эксперт.

По этой причине война пока что будет продолжаться. "В Израиле военное положение продлено до 30 июня. Израиль практически ежедневно наносит ракетные удары по военной инфраструктуре Ирана, потому что, кроме двух небольших заявлений министра иностранных дел о готовности Тегерана вернуться к переговорам с США, мирной риторики с иранской стороны не звучит. Звучат обещания, что мир и Израиль скоро содрогнутся от иранского ответа. Иран опасается, что шаги к миру с его стороны будут чреваты потерей влияния на всех его союзников и прокси-силы – "Хезболлу", ХАМАС, хуситов, иракскую милицию. Поэтому остается лишь работать над ликвидацией ядерной программы", - пояснил Юрий Бочаров.

Масштабы ответных ударов Ирана по Израилю в последние дни позволяют судить о том, что военные возможности Тегерана постепенно исчерпываются. "В первый день войны Иран запустил 200 ракет, из них 185 было сбито, 15 пробились сквозь ПВО. На второй и третий день запускалось по 50-70 ракет. Вчера было запущено всего 7 ракет в одну атаку, и больше атак за день не было. Это означает, что израильские ВВС работают, уничтожают ракетный потенциал Ирана. Стрелять Ирану, фактически, нечем. Сегодня у нас полнейшая тишина", - заключил политтехнолог.