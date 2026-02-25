Вечер памяти жертв Ходжалинской трагедии в посольстве Азербайджана в Москве

Сегодня в посольстве Азербайджана в Москве прошел вечер памяти жертв Ходжалинской трагедии, одной из самых трагических страниц в современной истории Азербайджана, когда армянские вооруженные силы и полувоенные формирования атаковали городок Ходжалы в Карабахе.

34 года назад в Ходжалы проживало около 7 тысяч человек. В ночь на 26 февраля было зверски уничтожено 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 человек было взято в плен, 150 из них до сих пор считаются без вести пропавшими. 487 человек, в том числе 76 детей, стали пожизненными инвалидами после перенесенных физических и психологических травм.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, в сентябре 2023 года после антитеррористической операции в Ходжалы был полностью восстановлен суверенитет Азербайджана. Сейчас там, как и во всем Карабахском регионе, идут широкомасштабные строительные работы. Возводятся объекты транспортной и социальной инфраструктуры — мосты, тоннели, дороги, жилые дома, медицинские и учебные учреждения. Построено три новых международных аэропорта — в Физули, Лачине и Зангелане. На начало этого года в Карабахском регионе уже работало 180 промышленных предприятий.

По данным посла Азербайджана, за минувшие 5 лет в восстановление освобожденных территорий уже вложено свыше $12 млрд долларов. В 2026–2029 годы на эти же цели планируется выделить еще $8 млрд. На освобожденных территориях живут, работают и учатся уже 70 тысяч человек из общего числа 800 тысяч перемещенных лиц.

Хотел бы с благодарностью отметить, что дружественные нам страны — Россия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан в качестве акта солидарности и поддержки наших усилий построили на освобожденных территориях за счет своих средств учебно-образовательные объекты и предприятия малого бизнеса. Турецкие компании активно участвуют в работах по возрождению Карабаха.

- Рахман Мустафаев

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нынешняя годовщина Ходжалинской трагедии особенная – в феврале этого года Бакинский военный суд приговорил 8 лидеров бывшего сепаратистского режима к различным мерам наказания. Все они были признаны виновными в развязывании и ведении агрессивной войны, геноциде, пытках, нарушении законов и обычаев ведения войны, норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, терроризме и его финансировании. Все эти армянские политики являются идеологами и организаторами массовых преступлений против азербайджанского народа, в том числе и Ходжалинского геноцида. Можно сказать, что справедливость восторжествовала.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский народ не одержим чувством мести. Напротив, мы думаем о мире с Арменией и прилагаем к этому усилия. Центральная задача нашей внешней политики — нормализация отношений с Арменией и подписание мирного договора

- посол Азербайджана

По его словам, сейчас Азербайджан и Армения делают шаги навстречу друг другу, и уже видны первые позитивные результаты процесса нормализации двусторонних отношений. Бывшие противники открыли свои воздушные пространства для самолетов друг друга, разблокированы наземные коммуникации для транзита грузов в Азербайджан и Армению; идет процесс делимитации и демаркации государственной границы. 8 августа в Вашингтоне был парафирован мирный договор между двумя странами, который должен быть подписан после внесения изменений в Конституцию Армении.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Среди неразрешенных проблем со времен войны остаются мины. Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран мира — более миллиона мин было заложено армянской армией на территории Карабаха и соседних районов. На данный момент от мин очищено чуть больше 20% зараженных минами территорий, деактивировано 63 тысячи мин.

По словам посла, мины не только тормозят процессы возрождения освобожденных территорий Карабаха и возвращения беженцев и перемещенных лиц. Это еще и серьезная гуманитарная проблема. С 1992 года жертвами минных взрывов стали более 3400 человек. С момента окончания войны в ноябре 2020 году и до конца 2025 году на уже освобожденных территориях произошло 253 взрыва ранее заложенных армянской армией мин, в результате чего пострадало 415 мирных граждан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тема Ходжалинской трагедии глубоко тронула и российскую общественность. Своими переживаниями поделились режиссер-документалист и сценарист Лилия Боровская:

Гибель детей – это непередаваемый ужас. Недавно Мария Захарова, представитель нашего МИДа, расплакалась, когда говорила о погибших детях Донбасса. Я ее понимаю и разделяю ее чувства. Я бы хотела, чтобы кто-нибудь посчитал, сколько детей погибло на территории бывшего Советского союза в связи с его развалом. Это что-то невероятное. Очень горький вопрос: кто за это ответит? Кто ответит за гибель детей, их отцов, матерей?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Студентка Московского педагогического государственного университета Рафига Низамзаде: