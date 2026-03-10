В США обвинили Грузию в передаче Среднего коридора под контроль Китая

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

В США обеспокоились растущим влиянием Китая на Южном Кавказе. Сенатор-республиканец Джо Уилсон призвал администрацию Трампа принять меры против попыток правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» предоставить Пекину контроль над Средним коридором из Азии в Европу, что ущемляет американские интересы.

Угрожает ли влияние Китая Среднему коридору?

На прошедшем в Конгрессе США заседании Хельсинкской комиссии ее участники обсуждали, как реагировать на усиление китайского влияния на Европу. Особое внимание было уделено Грузии как части Среднего транспортного коридора, обеспечивающего транспортировку грузов из Азии (в том числе Китая) в Европу через Азербайджан, Армению и Грузию.

Председатель комиссии Джо Уилсон назвал Грузию примером негативного влияния Китая:

Диктатура правящей партии «Грузинская мечта» арестовывает оппозиционных лидеров, хотя грузинский народ хочет свободы, благоденствия, а не убийственного капкана китайской дипломатии

В качестве примера усиления китайского влияния на Грузию Уилсон назвал передачу Пекином грузинскому МВД видеокамер «для подавления воли грузинского народа» в ходе массовых антиправительственных выступлений. По мнению сенатора, грузинские власти уже передали Китаю всю инфраструктуру Среднего коридора:

Президент Трамп справедливо придает особое значение этому коридору для обеспечения цепочки поставок и диверсификации, но правящая партия «Грузинская мечта» уступает инфраструктуру Китаю, обрекая грузинский народ на губительное рабство

Тем самым, по оценке американского сенатора, «доступ США к Среднему коридору фактически подпадает под контроль Компартии Китая»

Стратегия Грузии в отношении Китая и США

Эти заявления прозвучали на фоне визита в Вашингтон грузинской парламентской делегации, в ходе которого одной из главных тем было как раз развитие Среднего коридора.

По данным источников в грузинской делегации, американцев интересовала динамика грузино-китайских отношений, в том числе неуклонный рост товарооборота и инвестиций, числа китайских туристов, прямых авиарейсов, а особенно - возможное участие китайской государственной компании в строительстве стратегически важного для всего региона глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье.

Тбилиси и Пекин связывают соглашение «О стратегическом партнерстве», оформленное в 2023 году. А вот США вышли из Хартии стратегического партнерства с Грузией два года назад, когда в Тбилиси были разогнаны антиправительственные демонстрации после парламентских выборов 26 октября 2024 года, итоги которых оппозиция не признает до сих пор.

Тем не менее интерес Вашингтона к Южному Кавказу не ослабевает, о чем свидетельствует долгосрочный проект «Маршрут Трампа» с участием Азербайджана и Армении. При этом в Белом доме и Госдепе обеспокоены тем, что Китай может усилить влияние и предложить транспортные альтернативы, опираясь на Грузию.

«Дружеский акт» против грузинских властей

Участники заседания Хельсинкской комиссии подтвердили, что главной опцией, с помощью которой США могут оказать влияние на ситуацию в регионе и противодействовать Китаю, станет борьба против «антидемократической траектории грузинских властей».

Речь идет о принятии акта MEGOBARI (в переводе «дружеский акт»), который был разработан сенатором Уилсоном еще в прошлом году и предусматривает введение жестких финансовых санкций против лидеров правящей в Грузии партии, в том числе ее почетного председателя, миллиардера Бидзины Иванишвили.

MEGOBARI Act еще не принят Конгрессом, поскольку, судя по всему, исполнительная власть США пока не считает целесообразным осуществление жестких мер воздействия, надеясь на последующий диалог с Тбилиси. Кроме того, принятие такого акта с явным антикитайским посылом может бросить тень на предстоящий в конце марта - начале апреля визит президента Трампа в Пекин.

Кто помогает Грузии в Конгрессе?

Еще одним фактором, который блокирует принятие акта, стала деятельность прогрузинского лобби на Капитолийском холме. В частности, руководство американской энергетической компании «Фронтера» заявило, что вложило 500 млн дол. в Грузию, и введение антигрузинских санкций может навредить компании.

По просьбе «Фронтера» сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин заблокировал голосование по MEGOBARI Act, но неясно, насколько влияние лоббистов окажется долговременным, если администрация Трампа сочтет, что Тбилиси слишком сближается с Пекином, а участие Китая в инфраструктурных проектах на Южном Кавказе вредит долгосрочным интересам США.

В этом случае грузинские власти могут оказаться перед необходимостью жесткого выбора с долгосрочными последствиями для самой Грузии и всего региона.