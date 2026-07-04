В Москве наградили победителей конкурса «Говорим, пишем, думаем по-русски!»

В Москве завершился международный форум массмедиа, который собрал журналистов из России и еще 24 стран. В рамках форума прошла финальная часть конкурса на лучший медиапроект по русскому языку.

Конкурс направлен на то, чтобы сохранить красоту и многогранность русского языка в цифровую эпоху, предложить создателям медиаконтента как в России, так и за рубежом лучшие примеры проектов в медиасфере по популяризации русского языка и его грамотному использованию.

Российский журналист и телеведущий литовского происхождения Эрнест Мацкявичюс завил «Вестнику Кавказа»:

Я родился в большой, красивой, мощной стране под названием Советский Союз. Именно русский был языком нашего межнационального общения, язык, с которым мы побеждали в Великой Отечественной войне, язык, который делал нас сильными.

Телеведущий также выразил мнение, что сила России - в сохранении национальной идентичности нескольких десятков этносов, проживающих на ее территории, которых объединяет русский язык.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Эрнест Мацкявичюс убежден, что "третьи силы" атакуют русский язык в надеже разорвать связи между народами:

Они не хотят, чтобы люди продолжали обмениваться культурно, духовно, информационно, эмоционально, научно и так далее. Это делают третьи страны, которым наша дружба совершенно не нужна

Мацкявичюс уверен, что «чем больше мы будем разговаривать по-русски, чем больше будем понимать, чувствовать и слышать». По его словам, в бывших советских республиках люди до сих пор не только разговаривают, но и думают по-русски, поскольку русский язык остается неотъемлемой составной частью их сущности.

Мы очень дорожим тем, что в Азербайджане русскому языку придается особое значение. В России, в Москве большая азербайджанская диаспора. Мы друг друга хорошо понимаем, уважаем. У нас много общих интересов. Мы друг друга слышим, мы дружим, люди создают семьи, меняясь культурно, меняясь энергетически, дополняя друг друга. Конечно, очень важно, что в такой серьезной, сильной республике как Азербайджан, русский язык остается приоритетом. Нам бы хотелось, чтобы так оно было всегда. Мы абсолютно открыты этому, мы за дружбу, проникновение наших культур, так сложилось исторически. У нас нет другой судьбы, как бы враги не пытались нас разлучить.

- Мацкявичюс

Он убежден, что «в условиях внешнего давления нужно собраться, оценить угрозу и сделать все, чтобы русский язык сохранялся; и такие мероприятия, как сегодняшнее, приближают решение этой задачи».

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

За статью об основоположнике турецкой революционной поэзии Назыме Хикмете как о мосте между русской и турецкой культурами награду конкурса «Говорим, пишем, думаем по-русски!» получила редактор двух турецких изданий Manshet Alanya и Welcome to Russia Фиген Йилдирир из Алании. Она рассказала «Вестнику Кавказа», что сама только начинает говорить по-русски:

В Москве мы говорили о важности русского языка, пробовали блюда русской культуры, увидели гостеприимство русских. Мне было интересно посмотреть на работу крупных российских изданий.

По словам Фиген Йилдирир, русский язык популярен в Турции, особенно в Анталье, где много российских туристов:

Я раньше работала на ресепшн в отеле, знаю русский язык на уровне, который полагается для работы на ресепшене. ”Как дела?”, ”Сколько человек?”, ”Бесплатно”, ”Какой номер?”. Такая база для ресепшена. Теперь я изучаю русский язык глубже, хотя он очень сложный. Я считаю, что необходимо изучать русский, чтобы построить новые мосты.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Также награду конкурса за публикации на русском языке получил член Глобального совета журналистов, владелец и главный редактор Alanya Güneşi Media Ибрагим Акдаг.

Я ежегодно посещаю Россию с 2011 года, поскольку очень люблю русский народ, который ценит искусство, поэзию. В своем издании мы публикуем новости как на русском, так и на турецком языке. Конкурса «Говорим, пишем, думаем по-русски!» очень нужное мероприятие

- Акдаг

Награду он получил за деятельность и всех сотрудников Alanya Gunesi Media.