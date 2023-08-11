Уроки Великой депрессии 96 лет спустя

24 октября 1929 года считается одним из самых трагических дней в мировой истории. Крах нью-йоркской биржи запустил цепь событий, в которую историки включают приход к власти нацистов в Германии и стремительное погружение мировой политики в пучину глобальной войны. Насколько справедлива подобная оценка? В этом отношении среди экспертов нет единства позиций.

К концу 1920-х годов экономика США росла стремительными темпами. Мощная автомобильная промышленность, бурно развивающийся нефтяной сектор, строительная отрасль, а главное – биржевые индексы свидетельствовали о том, что флагман капитализма в полном порядке. С 1928-го по 1929 год средняя стоимость ценных бумаг взлетела на 40% годовых, а оборот торговли увеличился с 2 млн акций в день до 5 млн.

30 миллионов американцев имели брокерские счета. К тому же Федеральная резервная система США последовательно снижала базовую ставку с 7% до 3% годовых. Кредиты были более доступными, а условия для инвестиций — благоприятными. При этом государство практически не вмешивалось в качестве регулятора в банковско-финансовый сектор, отталкиваясь от принципа «любое государственное участие в экономике – социализм».

Иным было положение дел на европейском континенте. Германия с трудом выплачивала репарации, увеличивая долговую нагрузку на государственный бюджет. Франция, обеспокоенная радикализацией социально-политической ситуации в Германии, настаивала на безусловном погашении всех «счетов», которые были выписаны Берлину после окончания Первой мировой войны. Протекционистские тарифы, которым следовали президенты США Кулидж и Гувер ограничивали доступ европейским товарам на американский рынок.

И в этот момент нью-йоркская биржа рухнула. До сих пор нет ясного понимания, что же именно стало причиной тотального обвала. Но цифры говорят сами за себя - промышленный индекс Доу-Джонса неожиданно снизился, а инвесторы в панике начали избавляться от ценных бумаг. За 24 октября было продано более 12,9 млн акций, а индекс Доу-Джонса опустился на 11 %.

В тот момент глубина кризиса была абсолютно неочевидна. Биржевые паники в США происходили не раз и до этого момента сравнительно быстро ситуация приходила в норму. Так и в 1929 году после нескольких дней тотальной паники, казалось, что взбесившийся рынок начинает стабилизироваться. Но это была стабилизация на рекордно низком уровне – к середине ноября потери в стоимости акций составили половину от прежней цены.

Проблема заключалось в том, что президент Гувер и его команда не сумели оценить глубину кризиса и действовали преимущественно консервативными методами. Когда к биржевому кризису добавился кризис банковский, ситуация начала выходить из-под контроля правительства. Небольшие банки в регионах могли распоряжаться только собственными средствами и не получили никакой реальной поддержки от Вашингтона. Крупные игроки на финансовом рынке были не готовы проявить солидарность, а потому вслед за разорением акционеров на бирже, настал час банкротства банков.

После паники 1929 года и в течение первых 10 месяцев 1930 года обанкротились 744 американских банка. (всего за 1930-е годы обанкротились 9000 банков), а треть депозитов населения были потеряны. Деловая активность во всех сферах вступила в фазу падения, что неизбежно вело к росту безработицы. Граждане не только теряли средства в банках, но и работу. Закрывались тысячи небольших компаний.

Попытка усилить протекционистскими мерами защиту внутреннего рынка от конкуренции иностранных товаров обернулась еще большими потерями. Закон Смута – Хоули о тарифах (пошлины на импорт были повышены до 40%) мало помог стабилизации внутренней экономической ситуации, но фактически уничтожил прежние механизмы международной торговли.

Великобритания, столкнувшись с валютными спекуляциями в отношении фунта и истощением золотых резервов, в сентябре 1931 года прекратила обмен банкнот на золото. Золотой стандарт зашатался.

Кризис начал приобретать мировое измерение. Германия запросила мораторий на выплату оставшихся репараций – Франция категорически отказала. Попытки Вашингтона решить этот вопрос через международные консультации никакого видимого эффекта не дали. После этого банковская сфера Германии оказалась в состоянии близком к коллапсу, а популярность нацистской партии резко пошла вверх.

В этот момент казалось, что мировая экономика в самом скором времени неизбежно рухнет. Каждая страна спасалась своими методами, а в США спорили о том, насколько приемлемо вмешательство государства в экономику – ведь «рынок способен к саморегулированию». Президент Гувер все еще ждал, когда рынок сам отрегулирует себя, хотя всем было понятно, что без активного государственного вмешательства ситуацию не исправить.

Федеральная резервная система вела себя крайне пассивно, хотя должна была пойти на очевидный в этой ситуации шаг - увеличить денежную массу и стать «государственным кредитором». Некоторые вещи категорически нельзя было допускать, но они произошли, в частности, было допущено банкротство одно из системообразующих банков - Нью-Йоркского банка Соединенных Штатов. Современные экономисты прямо указывают, что ФРС виновата в создании «кризиса доверия», так как банкам не была вовремя оказана помощь и началась волна банкротств и только в 1932 году начали предприниматься реальные шаги в этом направлении.

Безработица в США била все рекорды - 8,9% в 1930 году, 16,3% в 1931 году, 24,1% в 1932 году и до 24,9% в 1933 году. ВВП страны упал на 50 процентов. Около половины всех детей в стране не получали необходимого питания и медицинской помощи. По всей стране прокатились стачки и «голодные марши», социальная обстановка потребовала в ряде штатов использование армии для подавления протестов.

В Германии Гитлер приходит к власти на фоне жесточайшего кризиса во всех сферах - промышленное производство в 1932 года упало на 40% по сравнению с 1929 годом. Внешняя торговля упала на 60%. В 1932 году было 8 млн полностью или частично безработных. Реальные доходы рабочих и служащих сократились на 42%. Англия «замкнула» собственную экономическую модель в рамках имперской системы колоний. Но и эта изоляция от всеобщего кризиса помогла лишь отчасти.

Только с избранием новым президентом США Франклина Рузвельта и провозглашением «Нового курса» начался медленный процесс выхода из кризиса. Но мир уже был другим и сам факт прихода к власти Гитлера ставил международные отношения перед новыми, еще более опасными вызовами. Вторая мировая война была не за горами. Впрочем, для Вашингтона именно мировой конфликт стал финальным звеном в преодолении кризиса 1930-х годов. Военные заказы и мобилизация мужского населения дали мощный толчок для стабилизации промышленного сектора и преодоления безработицы.

Но уроки 24 октября все еще плохо выучены крупным международным бизнесом, что ярко продемонстрировал последний глобальный кризис 2008. Жадность и чрезмерная самоуверенность биржевого, инвестиционного и банковского капитализма остались ровно на том же уровне, как и в 1929 году.