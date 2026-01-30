Тройной взрыв в Иране: бытовая трагедия или сигнал к войне?

Михаил Богданов

Одновременные взрывы в трех иранских городах, официально названные властями случайностями, прозвучали на фоне опасного кризиса между Тегераном и Вашингтоном. Это неудачное стечение обстоятельств или часть спланированной операции на фоне подготовки к удару?

Где и когда прогремели взрывы?

Три взрыва, прогремевшие в разных концах Ирана 31 января, приковали к себе внимание всего мира.

В стратегическом порту Бендер-Аббас на побережье Персидского залива взрыв разрушил часть жилого здания, унеся жизнь четырехлетней девочки и ранив 14 человек.

На юго-западе страны, в Ахвазе, взрыв газа в жилом комплексе стал причиной гибели четырех-пяти человек.

Практически в это же время в Каср-э-Ширине жители услышали серию мощных хлопков, которые власти объяснили проводимыми армейскими учениями.

Утечка газа или диверсия?

Реакция официального Тегерана была стремительной и однозначной. Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг информацию об атаке на свои объекты в Бендер-Аббасе, а также слухи об убийстве командующего ВМС. Все инциденты были списаны на бытовые причины — утечку газа и военные маневры.

Однако синхронность событий в городах, имеющих стратегическое значение (ключевой порт, приграничная зона) заставил экспертов и свидетелей заговорить о странных несоответствиях. Например, говорят, что пострадавшее здание в Бендер-Аббасе могло быть не подключено к газовой магистрали, что ставит под сомнение официальную версию и заставляет серьезно рассматривать сценарий скоординированных диверсионных актов.

Взрывы на фоне военных учений

Взрывы приходится рассматривать в контексте накаленной военно-политической обстановки. Накануне, 30 января, Иран начал масштабные военно-морские учения с боевой стрельбой в стратегической горловине Ормузского пролива. США держат в регионе мощнейшую военную группировку. Президент Дональд Трамп, угрожая Тегерану за отказ от ядерных ограничений, заявил о направлении в Персидский залив «большого флота». Центральное командование США публично предупредило КСИР о недопустимости любых провокаций. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи парирует, что любая американская атака спровоцирует широкомасштабный региональный конфликт, в который будут втянуты союзники Тегерана.

Цели и последствия

Парадокс текущего момента заключается в том, что ни Вашингтон, ни Тегеран, судя по их заявлениям, не стремятся к полномасштабной войне, но их действия говорят об обратном.

Тройной взрыв можно трактовать двояко. С одной стороны, это может быть цепочкой трагических случайностей, которые в условиях всеобщей нервозности мгновенно обрастают конспирологическими теориями. С другой — это может быть провокацией третьих сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки и демонстрации уязвимости Ирана.

Вне зависимости от истинной причины, взрывы стали мощным инструментом психологической войны. Они работают на эскалацию, создавая атмосферу неопределенности и страха, проверяя на прочность систему безопасности и нервы общества.

Теперь главный вопрос — сумеют ли стороны, балансируя на грани, отступить, или же «тихие» взрывы в иранских городах станут той самой спичкой, от которой вспыхнет большой пожар на всем Ближнем Востоке.