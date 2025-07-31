Играть на скрипке Игорь Безродный начал в родном Тбилиси, потом учился и работал в Москве, а последние годы провел в Хельсинки. Расскажем о его победах в международных конкурсах, гастролях в разных странах, встречах с Чарли Чаплином, Уолтом Диснеем и Яном Сибелиусом.

Где Игорь Безродный учился музыке?

Игорь Безродный родился 7 мая 1930 года в Тбилиси в музыкальной семье. Его отец — скрипач Семен Безродный — был концертмейстером Тбилисского филармонического оркестра, преподавал в консерватории и женился на одной из своих учениц — Татьяне Погожевой. А их сын начал учиться играть на скрипке в шесть лет.

В 1937 году семья переехала в Москву, родители стали преподавать в Центральной музыкальной школе, туда же поступил Игорь. Учился он в классе профессора Абрама Ямпольского, которого позже называл "очень крупным педагогом, очень крупной личностью". У него Безродный занимался 18 лет: и в ЦМШ, и в Московской консерватории, и в аспирантуре.

В каких конкурсах побеждал Игорь Безродный?

Летом 1947 года в Праге состоялся I Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в его рамках проходил международный конкурс скрипачей. Советский Союз на нем представляли Безродный, тогда еще ученик ЦМШ, Леонид Коган и Юлиан Ситковецкий, они по решению жюри и поделили первую премию. Через два года Безродный победил в международном конкурсе скрипачей имени Яна Кубелика в той же Праге, а в 1950-м — в международном конкурсе имени Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге.

Игорь Безродный — скрипач

Солистом Московской филармонии Безродный стал еще в 1948 году, сочетая концерты с учебой. Также он выступал в составе трио с пианистом Дмитрием Башкировым (тоже уроженцем Тбилиси) и виолончелистом Михаилом Хомицером. В 1951 году скрипач был удостоен Государственной премии СССР, в 1965-м стал заслуженным артистом РСФСР, в 1978-м — народным артистом РСФСР.

Много было у музыканта и зарубежных гастролей: он играл в Карнеги-холле в Нью-Йорке, Альберт-холле в Лондоне, Консертгебау в Амстердаме, других знаменитых концертных залах.

Безродный первым из советских скрипачей побывал в странах Латинской Америки, а на Кубе оказался еще во времена правления Фульхенсио Батисты. Там с музыкантом произошел, по его определению, "довольно курьезный случай". В аэропорту в Гаване полиция потребовала у Безродного и его концертмейстера сдать отпечатки пальцев. Они отказались, объяснив, что "отпечатки пальцев берут только у преступников", и попали в тюремную камеру. Утром туда "влетела, благоухая дорогими духами, какая-то элегантная дама", музыкантов освободили и "в роскошной машине отвезли в нормальную гостиницу". А той "элегантной дамой" оказалась жена Батисты: она "была кем-то вроде импресарио" и "беспокоилась, состоится ли концерт".

Встречи с Чарли Чаплином и Уолтом Диснеем

Безродный был поклонником Чарли Чаплина, "всегда бегал на его картины", а в 1952 году в Лондоне побывал на премьере "Огней рампы" и был потрясен этим фильмом. Позже скрипач выступал в Швейцарии, и Чаплин пригласил его к себе домой в Веве. Знаменитому артисту захотелось послушать музыку советских композиторов, и Безродный наиграл мелодию из симфонической сказки "Петя и волк" Сергея Прокофьева. Она понравилась Чаплину, он ушел в соседнюю комнату и стал кому-то звонить, а в конце встречи подарил музыканту свою фотографию с надписью "Спасибо". Было у этой истории и продолжение. Во время гастролей по США Безродный оказался в Голливуде и зашел на студию Уолта Диснея. Прославленный мультипликатор рассказал, что недавно закончил мультфильм на музыку русского композитора, и предложил посмотреть его. Когда зазвучала мелодия из "Пети и волка", Безродный удивился, а Дисней объяснил, что выбор сделал по совету Чаплина, которому ее сыграл один советский скрипач.

Игорь Безродный — педагог

Консерваторию Безродный окончил в 1953-м, потом три года занимался у Ямпольского в аспирантуре и тогда же стал его ассистентом. Так началось преподавание, в 1972 году Безродный стал профессором, в 1981-м — заведующим кафедрой скрипки. У него учились Левон Амбарцумян, Павел Берман, Раймондас Катилюс, Эльвира Накипбекова, Дмитрий Ситковецкий, Максим Федотов, Андрей Шишлов и другие известные исполнители.

Игорь Безродный — дирижер

Безродный признавался, что о дирижировании мечтал с детства, и считал, что это очень сложная профессия, требующая даже от зрелого музыканта "специфического дарования, во-первых, и, во-вторых, такого же обучения, как обучение игре на любом инструменте". По его мнению, дирижирование — "внутренняя потребность" и "новые возможности для самовыражения", потому что "лучший инструмент — это все-таки оркестр". В начале 1960-х знаменитый скрипач стал овладевать этой профессией под руководством Николая Аносова, а потом посещал занятия в классах Лео Гинзбурга и Бориса Хайкина.

Как дирижер Безродный дебютировал в 1967 году в Иркутске, а потом выступал с симфоническими оркестрами Московской и Ленинградской филармоний, Государственным академическим симфоническим оркестром, другими коллективами, в 1977-1981 годах был художественным руководителем Московского камерного оркестра. Сотрудничал маэстро и с зарубежными коллективами.

Работа в Финляндии

Впервые в Финляндии Безродный побывал в 1950-м, а через три года познакомился с Яном Сибелиусом. Он тогда приехал в Хельсинки, чтобы сыграть две серенады для скрипки с оркестром на фестивале "Неделя Сибелиуса", и знаменитый композитор, живший в городе Ярвенпяа, пригласил его к себе домой.

Безродный часто выступал в Финляндии и как скрипач, и как дирижер, давал мастер-классы, а потом началась постоянная работа. В 1986-1990 годах он был главным дирижером симфонического оркестра Турку, с 1991-го — профессором Музыкальной академии имени Сибелиуса в Хельсинки. А еще Безродный сотрудничал с Эстонской академией музыки и театра и стал ее почетным доктором, проводил мастер-классы и курсы в разных странах, как член жюри участвовал в международных конкурсах.

Скончался музыкант 30 сентября 1997 года в Хельсинки.