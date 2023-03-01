Лиана Исакадзе — скрипачка мира из Тбилиси

Лиана Исакадзе побеждала на международных конкурсах, руководила оркестром в Грузии, вместе с ним уехала в Германию, выступала по всему миру как солистка и дирижер, проводила мастер-классы, создавала фестивали. Расскажем, у кого она училась, какие награды получала, на каких скрипках играла.

Когда Лиана Исакадзе начала заниматься музыкой?

Лиана Исакадзе родилась 2 августа 1946 года в Тбилиси. Интерес к музыке у девочки появился очень рано: с трех лет, еще не зная нот, она по слуху подбирала понравившиеся мелодии на рояле, пробовала играть на скрипке и сочинять маленькие пьесы. Лиана собиралась поступать в класс фортепиано Центральной музыкальной школы, но заболела и на прослушивание прийти не смогла. Поправилась она к экзамену в класс скрипки, успешно сдала его и начала учиться у Лео Шиукашвили. В девять лет Исакадзе уже выступала с симфоническим оркестром, в десять сыграла первый сольный концерт, еще через два года завоевала I премию на Закавказском конкурсе музыкантов-исполнителей, а в 14 получила II премию на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в Москве.

Учеба в Московской консерватории и успехи на международных конкурсах

В 16 лет Лиана экстерном окончила школу и поступила в Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Занималась она в классе профессора Давида Ойстраха, у него же в 1970-м окончила аспирантуру.

В студенческие годы Исакадзе стала лауреатом трех престижных международных конкурсов. В 1965-м она победила на конкурсе Маргариты Лонг и Жака Тибо в Париже, в 1970-м такого же успеха добилась на конкурсе скрипачей имени Сибелиуса в Хельсинки и завоевала III премию на конкурсе имени Чайковского в Москве, в том же году стала заслуженной артисткой Грузии.

Как началась исполнительская карьера Исакадзе?

Выступать с концертами Исакадзе начала в 1965-м, тогда же получила скрипку Антонио Страдивари из Государственной коллекции музыкальных инструментов, на которой играла до 1981 года. В 1970-м она стала солисткой Московской филармонии, с этого времени много гастролировала в СССР и за рубежом. В 1974 году скрипачке присвоили звание народной артистки Грузии, а через пять лет она была удостоена Государственной премии Грузии имени Захария Палиашвили.

Исакадзе — худрук и главный дирижер Государственного камерного оркестра Грузии

В 1981 году Исакадзе стала художественным руководителем Государственного камерного оркестра Грузии, но о карьере дирижера тогда не задумывалась.

Однако даже начало работы с оркестром потребовало от меня дирижерского умения, я начала изучать специализированную литературу

— скрипачка

Вскоре музыканты оркестра настояли на том, чтобы Исакадзе выступала с ними и как дирижер. С начала 1980-х по инициативе скрипачки в Грузии стали проводить три музыкальных фестиваля: "Ночные серенады" — в Пицунде, "Фестиваль под открытым небом" — в Батуми и "Фестиваль искусства" — в Боржоми. В 1983 году Исакадзе получила Государственную премию Грузии имени Шота Руставели, а через пять лет стала народной артисткой СССР.

Переезд в Германию

Конец 1980-х для Грузии был временем сложным и политически, и экономически — в 1990 году Исакадзе вместе с оркестром переехала в Германию. Музыканты обосновались в Ингольштадте, помогали им правительство Баварии и компания Audi, штаб-квартира которой находится в том же городе.

Приняли нас очень хорошо. Отреставрировали старый университет и сделали шикарный репетиционный зал для оркестра

— Исакадзе

Также в Ингольштадте в 1992 году скрипачка создала Академию струнных инструментов имени своего прославленного профессора — Давида Ойстраха.

В 1996-м артистка приняла решение оставить оркестр, который возглавляла 15 лет, — коллектив был реорганизован, у него появился новый художественный руководитель. А Исакадзе переехала в Мюнхен, потом жила в Париже и Грасе, по-прежнему много выступала как дирижер и солистка, с середины 1990-х играла на скрипке Андреа Гварнери 1678 года, которую ей предоставил немецкий меценат. Концерты артистки проходили в Карнеги-холл в Нью-Йорке, Ла Скала в Милане, Концертгебау в Амстердаме, в зале Плейель в Париже, она участвовала в международных фестивалях, сотрудничала с Бельгийским королевским симфоническим оркестром, симфоническим оркестром Стокгольмской филармонии, симфоническим оркестром Мальме, Берлинским и Пражским филармоническими оркестрами, другими коллективами, проводила мастер-классы в разных странах.

Выступления в России

Исакадзе часто приезжала в Москву. В 1994 и 2015 годах она входила в состав жюри международного конкурса имени Чайковского, а в 1998-м была его председателем.

Осенью 2008 года Московская консерватория проводила фестиваль в честь 100-летия Давида Ойстраха, участниками которого стали его лучшие ученики. Исакадзе выступила на одном из концертов как солистка и дирижер вместе с Камерным оркестром Московской консерватории. 9 ноября 2016 года в Большом зале консерватории отмечали юбилей самой скрипачки: в тот вечер она и ее друзья-музыканты играли с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии. А через месяц, 5 декабря, Исакадзе снова вышла на сцену Большого зала консерватории: вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром она стала участницей концерта, посвященного 100-летию Вероники Дударовой. В мае 2017 года, когда Камерный оркестр Московской консерватории праздновал свое 55-летие, скрипачка снова сыграла с этим коллективом.

В Петербурге она выступала в филармонии и в Гербовом зале Зимнего дворца, а в 2003 году провела международный конкурс скрипачей и пригласила в жюри Захара Брона, Григория Жислина, Виктора Пикайзена, других всемирно известных музыкантов и педагогов.

Выступления в Грузии

В Грузии Исакадзе не только давала концерты, но и возродила фестиваль "Ночные серенады": началось все в 2009 году в Батуми, а потом выступления музыкантов из разных стран стали проходить также в Тбилиси и Боржоми.

В 2016 году на фестивале отмечали юбилей Исакадзе: гала-концерт с участием самой скрипачки и ее друзей состоялся 4 сентября в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили.

Артистка дважды — в 1998 и 2002 годах — была награждена орденом Чести, в центре грузинской столицы в ее честь открыта памятная звезда, а в 2016-м она получила звание почетного гражданина сразу двух городов — Тбилиси и Батуми.

Исакадзе скончалась 5 июля 2024 года в Тбилиси, через два дня ее похоронили в Пантеоне общественных деятелей на горе Махата.