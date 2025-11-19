Стрельба у Белого дома: как инцидент в Вашингтоне повлиял на ужесточение иммиграционной политики США

Что известно о стрельбе у Белого дома, почему Нацгвардия была в Вашингтоне, как беженцы попадали в США из Афганистана, как отреагировал Трамп, что значит остановка решений по прошениям об убежище в США, как новые меры повлияют на мигрантов, а также каковы глобальные последствия ужесточения иммиграционной политики США?

Инцидент со стрельбой в центре Вашингтона стал катализатором для еще более радикального пересмотра иммиграционной системы США. Нападение в столице США привело к объявлению прекращения миграции из целого ряда государств, масштабной проверке беженцев и ужесточению визового режима.

Что известно о стрельбе у Белого дома?

В среду во второй половине дня в районе площади Фаррагут, расположенной в паре кварталов от Белого дома, было совершено вооруженное нападение на представителей Нацгвардии США. Подозреваемый приблизился к трем военнослужащим, которые, по всей видимости, не замечали его до момента, когда он открыл огонь. Подозреваемый ранил одного гвардейца, затем второго, после чего наклонился над первой жертвой, пытаясь произвести еще один выстрел. В этот момент третий военнослужащий открыл ответный огонь и задержал нападавшего.

Инцидент спровоцировал масштабное федеральное расследование. Пострадавших, 20-летнюю Сару Бекстром и 24-летнего Эндрю Вульфа, доставили в больницу, но в пятницу Сара скончалась от полученных ранений. Эндрю Вульф остается в критическом, но стабильном состоянии.

Нападавший идентифицирован как 29-летний гражданин Афганистана. Он был ранен в ходе перестрелки с третьим военнослужащим, но его ранения не представляют угрозу для жизни. Сообщается, что в США подозреваемый въехал в 2021 году, а спустя три года подал прошение о предоставлении убежища, удовлетворенное в этом апреле.

Почему Нацгвардия была в Вашингтоне?

На момент нападения в столице было развернуто около 2200 военнослужащих Нацгвардии. Национальная гвардия - это резервный компонент ВС США, который привлекают для реагирования на чрезвычайные ситуации внутри страны, такие как природные катастрофы или гражданские беспорядки. В августе администрация Трампа инициировала развертывание в Вашингтоне федеральных войск, включая Нацгвардию, для борьбы с преступностью. Это решение ранее было оспорено в суде, но после недавней перестрелки Белый дом подал чрезвычайное ходатайство с целью отмены судебного решения о выводе гвардии.

Как беженцы попадали в США из Афганистана?

Программа переселения афганских беженцев в США была запущена при администрации Джо Байдена в 2021 году. Согласно данным Исследовательской службы Конгресса, по этой программе в США прибыли около 76-77 тысяч афганцев. Более 40% из них имели право на специальную иммиграционную визу, предоставляемую афганцам, работавшим с правительством США в качестве переводчиков, водителей, инженеров и в других вспомогательных ролях. До разрешения на въезд проводились биометрические и биографические проверки. Но в администрации Трампа утверждают, что проверки были недостаточными.

Как отреагировал Трамп на стрельбу у Белого дома?

Президент США назвал инцидент "чудовищной атакой", пообещав, что виновный "заплатит максимально высокую цену". Американский лидер связал произошедшее с иммиграционной политикой, проводимой его предшественником, и заявил, что теперь нужно тщательно проверить всех иностранцев, въехавших в США из Афганистана во время президентства Байдена.

После случившегося Служба гражданства и иммиграции США объявила о бессрочной остановке рассмотрения иммиграционных ходатайств, касающихся афганских граждан.

В администрации Трампа объявили о ряде дополнительных мер:

"Постоянная пауза" для "стран третьего мира": 27 ноября американский лидер заявил о намерении "навсегда остановить миграцию из государств третьего мира". Термин не был юридически определен, что при необходимости дает администрации широкие полномочия;

Пересмотр грин-карт: по приказу Трампа началась тщательная перепроверка грин-карт, выданным иностранцам из вызывающих озабоченность стран (19 государств из июньского иммиграционного запрета);

Расширение депортаций: Трамп пообещал депортировать несовместимых с западной цивилизацией и представляющих угрозу безопасности “иностранцев-нахлебников”.

Что значит остановка решений по прошениям об убежище в США?

С юридической точки зрения, термин "постоянная пауза" не имеет четкого определения в иммиграционном праве США. Скорее всего это будет означать открытое ограничение без указанной даты окончания, которое однако не является юридически необратимым. Согласно Закону об иммиграции и гражданстве, президент имеет право приостанавливать въезд иностранцев, но такие прокламации могут быть оспорены в суде, если они противоречат законам, принятым Конгрессом.

Как меры повлияют на мигрантов в США?

В июне, еще до инцидента, Трамп ввел жесткие визовые ограничения для граждан 19 стран (исключая обладающих действующими визами и постоянных жителей США):

Полный запрет на въезд из Афганистана, Ирана, Ливии, Мьянмы, ДР Конго, Экваториальной Гвинеи, Гаити, Сомали, Судана, Йемена, Эритреи и Чада;

Затронуты некоторые типы виз - Венесуэла, Туркменистан, Бурунди, Куба, Того, Лаос и Сьерра-Леоне.

Можно ожидать следующих эффектов:

Ужесточение проверок: ожидаются повышенный контроль и увеличение сроков рассмотрения всех ожидающих заявлений от граждан этих стран;

Аудит прошлых дел: администрация может инициировать проверки ранее выданных иммиграционных статусов на предмет мошенничества или несоответствия.

При этом правительство не имеет права произвольно аннулировать действующие грин-карты или виды на жительство без соблюдения надлежащей правовой процедуры. Аннулировать грин-карты и депортировать из страны разрешено лишь при наличии серьезных оснований.

Какие еще шаги предпринимает Трамп для сокращения миграции в США?

Сокращение приема беженцев: на 2026 финансовый год установлен исторически низкий лимит в 7,5 тысяч человек;

Прекращение действия статуса "временно защищенных лиц" для нескольких стран, включая Афганистан (14 июля 2025 года), Венесуэлу (октябрь 2025 года), Мьянму (с 26 января 2026 года) и Южный Судан (с 5 января 2026 года);

Повышение сборов за визы: для высококвалифицированных специалистов сбор был увеличен до $100 тысяч за заявку, что вызвало иск от Торговой палаты США.

Каковы глобальные последствия ужесточения иммиграционной политики США?

К концу ноября 2025 года США вступили в фазу беспрецедентно жесткой иммиграционной политики, основанной на принципах максимального ограничения притока мигрантов из развивающихся стран и возможного пересмотра статусов тех, кто уже находится в стране. Подобные меры, наряду с аналогичными тенденциями в Европе, способствуют дегуманизации беженцев и мигрантов, изображая их исключительно как угрозу или бремя. Это может иметь разрушительные последствия для глобальной системы защиты прав человека, особенно для стран, уже разоренных конфликтами. Таким образом, трагический инцидент у Белого дома превратился в очередной политический инструмент, использованный для оправдания глубоких структурных изменений в иммиграционной системе США.