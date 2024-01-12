Старый Новый год 2026: когда отмечают, открытки, картинки и поздравления

С наступающим Старым Новым годом! Когда и какого числа отмечают Старый Новый год? Почему праздник Старый Новый год – с 13 на 14 января? Представляем открытки, картинки и поздравления со Старым Новым годом 2026!

Старый Новый год – почти такой же любимый праздник, как и основной Новый год. В этот день многие так же, как и 31 декабря, собираются за праздничным столом, хотя застолье обычно менее пышное, запускают фейерверки и, конечно, желают друг другу всего самого лучшего.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда Старый Новый год 2026?

Какого числа отмечают Старый Новый год? История праздника такова.

Еще один Новый год появился в России (а также в некоторых других странах, в том числе в государствах бывшего СССР), когда пришедшее к власти большевистское правительство решило перевести Россию на принятый в Европе еще в XVI веке григорианский календарь вместо действовавшего тогда юлианского.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Обычный" Новый год, который мы отмечаем в ночь с 31 декабря на 1 января, – это Новый год по григорианскому календарю, или, как еще говорят, по новому стилю. А Старый Новый год, который празднуют с 13 на 14 января, – это Новый год по юлианскому календарю, или по старому стилю.

Интересно, что праздники, аналогичные Старому Новому год и возникшие благодаря смене календаря, есть в ряде стран помимо России. Их отмечают в странах бывшего СССР, в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе, Уэльсе, Македонии, Швейцарии (в немецкоязычных регионах) и других.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки со Старым Новым годом 2026

Старый Новый год в России замыкает длинную череду новогодних праздников. Это последний праздник новогоднего цикла – но от этого не менее любимый. В дни 13 и 14 января принято, как и в обычный Новый год, поздравлять родных, близких и просто знакомых и незнакомых людей.

Обычно для поздравления используют красивую картинку, которую можно отправить любым удобным способом, например, в мессенджере или по электронной почте. Такие открытки можно бесплатно скачать в интернете. Существуют целые сайты с подборками открыток для самых разных праздников. Кроме того, картинки можно найти в соответствующих статьях в электронных СМИ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А еще цифровую открытку со Старым Новым годом, как и традиционную бумажную, можно сделать своими руками. Потребуется лишь красивое фото на новогоднюю тему, простейший графический редактор, чтобы наложить на него текст, и немного творчества!

Поздравления со Старым Новым годом

Вот и заканчиваются новогодние праздники – наступает Старый Новый год! Пусть весь 2026-й будет таким же веселым и ярким, какими были эти новогодние каникулы! Пусть набранных за это время сил хватит до следующего Нового года! Счастья и добра!

Поздравляю со Старым Новым годом! Наконец 2026 год полностью вступил в свои права! В этот радостный день хочу пожелать только отличного настроения, непрекращающегося оптимизма и бодрости! Пусть проблемы и уныние разлетятся в прах с последними вспышками праздничного фейерверка!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С наступающим Старым Новым годом! Желаю, чтобы голова всегда была полна свежих идей, сердце – любви, а кошелек – денег! Пусть все всегда сходится и срастается! И пусть тебе повезет!

Со Старым Новым годом тебя! Пусть все тревоги и печали останутся в теперь уже окончательно прошлом году, а в Новый год с тобой перейдут удача, успех и хорошее настроение! Пусть здоровье будет крепким, как январский морозец, а помыслы чисты, как только что выпавший снежок!