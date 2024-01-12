Старый Новый год 2026: когда отмечают, открытки, картинки и поздравления

Старый Новый год – почти такой же любимый праздник, как и основной Новый год. В этот день многие так же, как и 31 декабря, собираются за праздничным столом, хотя застолье обычно менее пышное, запускают фейерверки и, конечно, желают друг другу всего самого лучшего.
Когда Старый Новый год 2026?
Какого числа отмечают Старый Новый год? История праздника такова.
Еще один Новый год появился в России (а также в некоторых других странах, в том числе в государствах бывшего СССР), когда пришедшее к власти большевистское правительство решило перевести Россию на принятый в Европе еще в XVI веке григорианский календарь вместо действовавшего тогда юлианского.
"Обычный" Новый год, который мы отмечаем в ночь с 31 декабря на 1 января, – это Новый год по григорианскому календарю, или, как еще говорят, по новому стилю. А Старый Новый год, который празднуют с 13 на 14 января, – это Новый год по юлианскому календарю, или по старому стилю.
Интересно, что праздники, аналогичные Старому Новому год и возникшие благодаря смене календаря, есть в ряде стран помимо России. Их отмечают в странах бывшего СССР, в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе, Уэльсе, Македонии, Швейцарии (в немецкоязычных регионах) и других.
Открытки со Старым Новым годом 2026
Старый Новый год в России замыкает длинную череду новогодних праздников. Это последний праздник новогоднего цикла – но от этого не менее любимый. В дни 13 и 14 января принято, как и в обычный Новый год, поздравлять родных, близких и просто знакомых и незнакомых людей.
Обычно для поздравления используют красивую картинку, которую можно отправить любым удобным способом, например, в мессенджере или по электронной почте. Такие открытки можно бесплатно скачать в интернете. Существуют целые сайты с подборками открыток для самых разных праздников. Кроме того, картинки можно найти в соответствующих статьях в электронных СМИ.
А еще цифровую открытку со Старым Новым годом, как и традиционную бумажную, можно сделать своими руками. Потребуется лишь красивое фото на новогоднюю тему, простейший графический редактор, чтобы наложить на него текст, и немного творчества!
Поздравления со Старым Новым годом
Вот и заканчиваются новогодние праздники – наступает Старый Новый год! Пусть весь 2026-й будет таким же веселым и ярким, какими были эти новогодние каникулы! Пусть набранных за это время сил хватит до следующего Нового года! Счастья и добра!
Поздравляю со Старым Новым годом! Наконец 2026 год полностью вступил в свои права! В этот радостный день хочу пожелать только отличного настроения, непрекращающегося оптимизма и бодрости! Пусть проблемы и уныние разлетятся в прах с последними вспышками праздничного фейерверка!
С наступающим Старым Новым годом! Желаю, чтобы голова всегда была полна свежих идей, сердце – любви, а кошелек – денег! Пусть все всегда сходится и срастается! И пусть тебе повезет!
Со Старым Новым годом тебя! Пусть все тревоги и печали останутся в теперь уже окончательно прошлом году, а в Новый год с тобой перейдут удача, успех и хорошее настроение! Пусть здоровье будет крепким, как январский морозец, а помыслы чисты, как только что выпавший снежок!