Солнечное затмение в августе 2026: будет ли видно в России и во сколько, как смотреть?

Расскажем, что такое солнечное затмение, в чем его суть и как часто бывает, будет ли солнечное затмение видно в России в 2026 году и во сколько, где будет видно полное солнечное затмение в мире, какие астрономические события будут в августе 2026, а также как смотреть солнечное затмение.

Августовское солнечное затмение 2026 года станет для жителей Северного полушария главным астрономическим событием не только этого лета, но и всего десятилетия. Последний раз подобное событие можно было наблюдать на территории континентальной Европы в 1999 году. Для России этот день представляет особый интерес: полоса с полным затмением затронет часть страны, а в значительной зоне на севере и северо-западе доступна будет частичная фаза.

Что такое солнечное затмение и в чем суть?

Астрономическое событие возникает при таком положении светил, когда Луна проходит точно между Солнцем и нашей планетой, выстраиваясь с ними на одной оси таким образом, что загораживает собой светило - целиком или фрагментарно. Это происходит благодаря уникальному соотношению расстояний и размеров: хотя Солнце превосходит Луну по диаметру приблизительно в 400 раз, оно и находится от нас примерно в 400 раз дальше. В результате для наблюдателя с Земли оба диска кажутся практически одинаковыми по величине на небесной сфере, что и создает условия для полных затмений.

Астрономическая классификация выделяет четыре разновидности подобных явлений:

Частичное - Луна закрывает лишь краевую область солнечного круга, как бы “надкусывая” его;

- Луна закрывает лишь краевую область солнечного круга, как бы “надкусывая” его; Полное - спутник Земли полностью экранирует Солнце, и на непродолжительное время день сменяется сумеречным освещением, позволяя разглядеть солнечную корону, обычно неразличимую из-за ослепительного блеска;

- спутник Земли полностью экранирует Солнце, и на непродолжительное время день сменяется сумеречным освещением, позволяя разглядеть солнечную корону, обычно неразличимую из-за ослепительного блеска; Кольцеобразное затмение возникает, когда Луна оказывается в наиболее удаленной точке своей орбиты, из-за чего ее угловой размер становится меньше солнечного, и она не может полностью закрыть диск светила;

возникает, когда Луна оказывается в наиболее удаленной точке своей орбиты, из-за чего ее угловой размер становится меньше солнечного, и она не может полностью закрыть диск светила; Гибридное - редкий случай, когда в разных участках траектории затмение меняет свой характер с полного на кольцеобразное или обратно.

Предстоящее затмение относится к категории полных. Предыдущий раз такое явление можно было увидеть в границах Российской Федерации 1 августа 2008 года.

Как часто бывает солнечное затмение?

Согласно статистике, которую ведет NASA, на протяжении года Солнце затмевается Луной на Земле от 2 до 5 раз, но самый частый сценарий - 2 затмения. При этом полные фазы наблюдаются существенно реже: в среднем за сто лет их насчитывается около 66, то есть примерно одно событие на каждые полтора года. Распределение по типам выглядит так: приблизительно треть всех затмений - частичные, еще треть - кольцеобразные, чуть более четверти - полные и около 5% - гибридные. Августовское событие станет вторым и завершающим в этом календарном году - первое прошло 17 февраля и было доступно только наблюдателям Южного полушария.

Будет ли солнечное затмение видно в России в 2026 году?

Возможность наблюдения напрямую зависит от географического положения региона:

Полная фаза будет видна исключительно на полуострове Таймыр - и то лишь в самой северо-восточной его части, где в этот период стоит полярный день. Эти районы труднодоступны для массового туриста, поэтому основными свидетелями явления станут немногочисленные местные жители и, вероятно, участники специализированных астрономических экспедиций;

Частичная фаза охватит значительно более обширные территории. Ее смогут увидеть обитатели севера и северо-запада страны - от Чукотского автономного округа до Санкт-Петербурга, Мурманска и Калининграда. Наилучшие условия для наблюдения будут у жителей населенных пунктов, лежащих северо-западнее условного коридора, проходящего через Калининград, Санкт-Петербург и Архангельск. В этой зоне затмение придется на вечерние часы, а степень покрытия будет максимальной.

Во сколько солнечное затмение в России 12 августа?

Старт общего явления (момент входа лунной полутени в атмосферу) - с 18:34 до 18:35 МСК. Именно в этот интервал тень Луны начинает свое движение от побережья Аляски;

Для Москвы и Санкт-Петербурга видимая часть затмения будет наблюдаться соответственно с 20:03 до 20:13 и с 19:59 до 21:04 (по МСК);

Максимальная фаза для всей планеты наступает в 20:46 МСК - в этот миг полная фаза достигает своего апогея в акватории возле Исландии. Там продолжительность полного перекрытия займет 2 минуты 18 секунд;

Финал затмения - в 22:58 МСК.

Таким образом, большинство российских зрителей увидят событие вечером. Суммарная длительность процесса от начала до конца – около 4,5 часов. Для жителей Чукотки дата сдвигается: у них явление стартует 13 августа в 04:28 (это соответствует 19:28 МСК 12 августа).

В Москве затмение будет заметно только на начальном этапе, когда Солнце окажется закрытым лишь на несколько процентов. Столичные наблюдатели смогут застать это зрелище не дольше девяти минут перед самым закатом.

Где будет видно полное солнечное затмение в мире?

Вне границ РФ коридор полного затмения пролегает через восточное побережье Гренландии, охватывает Исландию, захватывает север и центр Испании, а также малую часть северо-восточного сектора Португалии.

Также в ряде государств Луна перекроет более 90% солнечного диска, что создаст эффект глубоких сумерек, хотя само затмение останется частичным. В этот список входят Ирландия, Великобритания, Франция, Швейцария, Италия, Бельгия, Марокко и Алжир.

Почему это солнечное затмение особенное?

Главная причина, по которой астрономы и наблюдатели с нетерпением ждут этой среды - это солнечная корона. Эту внешнюю, крайне разреженную атмосферу звезды в обычных условиях не видно с Земли, потому что яркий свет солнечного диска попросту ее “засвечивает”. Увидеть корону можно лишь в краткие мгновения полного солнечного затмения.

Температура солнечной поверхности составляет около 5500 °C, но корона, простирающаяся на миллионы километров в космос, нагрета до 1-2 млн °C. Корона не бывает одинаковой, ее форма и структура меняются в зависимости от 11-летнего цикла солнечной активности. Во время максимума активности, когда на Солнце много пятен и вспышек, корона выглядит как хаотичное сплетение ярких лучей и петель, расходящихся в разные стороны. В период минимума она становится более симметричной и спокойной.

Солнечное затмение 12 августа приходится на переходный момент. Пик текущего 25-го цикла солнечной активности пришелся на октябрь 2024 года. Сейчас Солнце постепенно остывает, но все еще остается крайне активным.

Астрономы ожидают увидеть: более активную структуру короны, чем во время затмений 2017, 2019 и 2020 годов, но менее активную, чем в 2024 году;

Мощные потоки плазмы, простирающиеся далеко в космос;

Асимметричную картину - одна сторона короны будет заметно активнее другой;

Сложные магнитные петли и шипы - промежуточное состояние между максимумом и минимумом активности.

Какие астрономические события будут в августе 2026?

Августовское затмение совпадает с пиком активности Персеид. Наибольшее число падающих звезд прогнозируется в ночь с 12 на 13 августа - до сотни метеоров за час. Поскольку 12 августа также приходится на новолуние, небо будет исключительно темным, что идеально для наблюдения за этим звездопадом.

В эту же ночь на небосводе можно будет разглядеть сразу шесть планет, особенно Марс и Сатурн - их можно легко найти на ночном небе невооруженным глазом. Меркурий разглядеть тоже можно, но он будет низко у горизонта. Юпитер находится еще ниже Меркурия и может быть плохо различим в утренних сумерках. А вот для Урана и Нептуна потребуется оптическое оборудование.

Когда было последнее и когда будет следующее солнечное затмение?

Предыдущее полное солнечное затмение в данном цикле случилось 1 августа 2008 года - тогда его полоса протянулась через Западную Сибирь;

Ближайшее полное солнечное затмение состоится 2 августа 2027 года. Это явление уже окрестили “затмением века” - продолжительность его полной фазы достигнет рекордных 6 минут 23 секунд, что станет самым долгим полным затмением за весь XXI век. Наблюдать его можно будет на юге Испании, в странах Северной Африки, в Йемене, а также в некоторых регионах России.

Как смотреть солнечное затмение?

Наблюдение за Солнцем в период затмения без спецзащиты представляет серьезную угрозу для глаз. Единственное безопасное исключение - это несколько секунд полной фазы, когда солнечный свет полностью экранируется лунным диском. Во всех остальных случаях необходимо применять сертифицированные солнечные светофильтры - спецочки или ручные экраны, отсекающие более 99,9% света.

Стандартные солнцезащитные очки, задымленное стекло, старая фотопленка или рентгеновские снимки не годятся - они уменьшают яркость, пропуская при этом УФ и ИК излучение, что чревато необратимым ожогом сетчатки.

Для объективов биноклей, телескопов и фотоаппаратов необходимы специальные насадки-фильтры. Есть и безопасный способ косвенного наблюдения: из листа картона с маленьким отверстием можно сделать проектор, на котором изображение Солнца будет проецироваться на экран (второй лист или стену).

Если подходящего оборудования нет - всегда можно подключиться к онлайн-трансляции от NASA или других крупных обсерваторий.